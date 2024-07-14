Marko: "Hamilton'ın Ferrari'ye gelişi Formula 1 için iyi bir haber"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişini "Formula 1 için iyi bir haber" olarak görüyor.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 1st position, waves to fans on his way to Parc Ferme
Fotoğraf: Malcolm Griffiths
Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından Mercedes macerasına son noktayı koyarak Ferrari'ye geçiş yapacak.
İtalyan ekiple neler yapacağı büyük bir soru işareti fakat başarılı olacağını düşünenlerin sayısı bir hayli fazla.
Hamilton'ın Mercedes'ten Ferrari'ye geçeceğine dair önceden bilgisi olup olmadığı sorusuna Helmut Marko şöyle yanıt verdi: "Söylentiler vardı ama kış aylarında yarış olmadığı için çok fazla söylenti oluyor."
"Bunu net olarak resmi açıklamadan bir gün önce öğrendim ve çok şaşırdım."
"Öte yandan Formula 1 için bu çok iyi bir şey."
"Lewis tarihteki en başarılı pilot ve Ferrari'ye geçişi şimdiden şirketin hisselerinin yükselmesine neden oldu."
"Bu hamlenin finansal etkilerini şimdiden görüyoruz."
"Genellikle gelecek yıl için sözleşme görüşmeleri Temmuz-Ağustos aylarında başlar, ancak Hamilton'un bu hamlesi nedeniyle her şey daha erken başladı."
"Kontratların çoğu çoktan imzalandı."
"Bakalım, nasıl gideceğini göreceğiz. Kesinlikle ilginç olacak."
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