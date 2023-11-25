Marko: "Hamilton'ın bizimle iletişime geçtiği doğru"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Lewis Hamilton'ın takıma katılmak adına kendileriyle iletişime geçtiğini doğruladı.
Lewis Hamilton'ın takım değiştirmek üzere Red Bull ile flört ettiği iddiası son günlerde ortalığı epey karıştırdı.
Horner, Hamilton'ın temsilcilerinin kendileriyle iletişime geçtiğini iddia ederken, Hamilton da tam tersi şekilde Horner'ın kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.
Şimdi konuya Red Bull'un danışmanı Helmut Marko da dahil oldu.
OE24'e verdiği röportajda Marko, Hamilton'ın gerçekten Red Bull ile iletişime geçip geçmediği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Evet, doğru."
"Fakat Verstappen ve Hamilton aynı takımda olmaz."
"Max ile 2021'de yaşananlar çok derin."
Sonrasında Marko, F1-Insider.com'a daha fazla açıklamada bulundu ve ikilinin birbirleriyle yarışmasının mümkün olmadığını belirtti.
Marko şöyle dedi: "Hamilton'ın Verstappen'in yanında yarışması gibi bir düşünce asla olmadı."
"Öncelikle, Sergio Perez de dahil olmak üzere sürücü kadromuzdan memnunuz."
"İkincisi; bu iki alfayı aynı takımda yarıştırmak size yardım etmez. Üçüncüsü ve en önemlisi: Red Bull, Formula 1'in en pahalı iki pilotunu bir araya getiremez."
"Fakat Hamilton gibi bir sürücünün büyük başarılar vadeden bir takım için yarışmak istemesini anlayabiliyorum."
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Lewis Hamilton, George Russell
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