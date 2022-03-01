Marko, Hamilton'ın artık "yavaşlamaya başlamasını" bekliyor

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Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 sezonunun son anına kadar Max Verstappen ile şampiyonluk savaşı verdi ve şampiyonluğu, Abu Dhabi GP'nin son turunda kaybetti.

Hamilton, yılın son kısmında adeta farklı bir seviyede sürüyor gibiydi ve Abu Dhabi'deki son yarışta da yine özel sürüşlerinden birisini çıkarıyordu.

Fakat İngiliz pilot, Ocak ayında 37 yaşına girdi ve artık kariyerinin sonuna doğru yaklaşıyor.

Marko, OE24'e verdiği demeçte, Hamilton'ın mevcut performansının etkileyici olduğunu fakat yakında yaşının kendisini etkilemeye başlayacağını söyledi.

Marko şöyle dedi: "Hamilton, sezonun ikinci yarısında inanılmaz derecede güçlüydü."

"Uzun süre boyunca bu kadar yüksek bir seviyede yarışmaya devam edebileceğini hayal edemiyorum."

"Şu anda performansının zirvesinde fakat bir noktada yaşı onu etkilemeye başlayacak."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius

Diğer tarafta Marko, ilk şampiyonluğunu alan Verstappen için, "O artık bir dünya şampiyonu ve şimdi daha da güçlenecek." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Marko, Michael Masi'nin görevden alınması kararını da yanlış bulduğunun altını çizdi.

Marko, "Masi'nin bu şekilde uzaklaştırılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum."

"Masi'nin kendisinden ziyade yarış direktörünün fonksiyonlarını ve yetkilerini yeniden düşünmek gerekiyordu."

"Artık futbolda test edilen modern teknolojilere geçilmesine, bir VAR sistemi oluşturulmasına vb. şeyler yapılmasına karar verildi. Bu, umut verici bir yaklaşım ve gelecekte bir etkisi olacaktır." dedi.