Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Sainz: "Testlere güvenmiyoruz"
Formula 1 Haberler

Marko, Hamilton'ın artık "yavaşlamaya başlamasını" bekliyor

Red Bull'dan Helmut Marko, Lewis Hamilton'ın 2021 sezonunun son kısmındaki performansını övse de, Mercedes sürücüsünün yaşının yakında performansını olumsuz ekilemeye başlamasını bekliyor.

Marko, Hamilton'ın artık "yavaşlamaya başlamasını" bekliyor
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 sezonunun son anına kadar Max Verstappen ile şampiyonluk savaşı verdi ve şampiyonluğu, Abu Dhabi GP'nin son turunda kaybetti.

Hamilton, yılın son kısmında adeta farklı bir seviyede sürüyor gibiydi ve Abu Dhabi'deki son yarışta da yine özel sürüşlerinden birisini çıkarıyordu.

Fakat İngiliz pilot, Ocak ayında 37 yaşına girdi ve artık kariyerinin sonuna doğru yaklaşıyor.

Marko, OE24'e verdiği demeçte, Hamilton'ın mevcut performansının etkileyici olduğunu fakat yakında yaşının kendisini etkilemeye başlayacağını söyledi.

Marko şöyle dedi: "Hamilton, sezonun ikinci yarısında inanılmaz derecede güçlüydü."

"Uzun süre boyunca bu kadar yüksek bir seviyede yarışmaya devam edebileceğini hayal edemiyorum."

"Şu anda performansının zirvesinde fakat bir noktada yaşı onu etkilemeye başlayacak."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Erik Junius

Diğer tarafta Marko, ilk şampiyonluğunu alan Verstappen için, "O artık bir dünya şampiyonu ve şimdi daha da güçlenecek." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Marko, Michael Masi'nin görevden alınması kararını da yanlış bulduğunun altını çizdi.

Marko, "Masi'nin bu şekilde uzaklaştırılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum."

"Masi'nin kendisinden ziyade yarış direktörünün fonksiyonlarını ve yetkilerini yeniden düşünmek gerekiyordu."

"Artık futbolda test edilen modern teknolojilere geçilmesine, bir VAR sistemi oluşturulmasına vb. şeyler yapılmasına karar verildi. Bu, umut verici bir yaklaşım ve gelecekte bir etkisi olacaktır." dedi.

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Testlere güvenmiyoruz"
Önceki haber

Sainz: "Testlere güvenmiyoruz"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz: "Testlere güvenmiyoruz"
Formula 1

Sainz: "Testlere güvenmiyoruz"

Formula 1'de motor gelişimi donduruldu
Formula 1

Formula 1'de motor gelişimi donduruldu

Anket: 2022'nin en güzel F1 aracını seçiyoruz
Formula 1

Anket: 2022'nin en güzel F1 aracını seçiyoruz

Son Haberler

Marko, Hamilton'ın artık "yavaşlamaya başlamasını" bekliyor
Formula 1 Formula 1

Marko, Hamilton'ın artık "yavaşlamaya başlamasını" bekliyor

Sainz: "Testlere güvenmiyoruz"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Testlere güvenmiyoruz"

Formula 1'de motor gelişimi donduruldu
Formula 1 Formula 1

Formula 1'de motor gelişimi donduruldu

Rossi: "Bu, 100 yarışlık bir yolculuk"
Formula 1 Formula 1

Rossi: "Bu, 100 yarışlık bir yolculuk"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.