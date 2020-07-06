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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Hamilton yarışımızı mahvetti"

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Marko: "Hamilton yarışımızı mahvetti"
Ekleyen:
, Editör
6 Tem 2020 18:21

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Lewis Hamilton'a verilen cezanın yeterli olmadığını düşünüyor.

Red Bull ve Mercedes arasındaki gerilim, DAS sisteminin protesto edilmesiyle başladı.

Ardından Red Bull, pazar günü sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için inceleme altına alınan ancak ceza almayan Lewis Hamilton'la ilgili karara itiraz etti. Sonrasında Hamilton yeni kanıtlar nedeniyle ceza aldı.

Yarışta ise Hamilton ve Alex Albon temas yaşarken, hakemler Hamilton'a beş saniyelik zaman cezası verdiler.

Fakat Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, bu kararın yeterli olmadığını savundu ve FIA'yı eleştirdi.

Marko, “Birisi belli bir olayda açık şekilde suçluysa ve buna rağmen beş saniyelik ceza alıp hâlâ puan alıyorsa, bunun çok fazla pozisyon kaybeden diğer sürücü için haksızlık olduğunu düşünüyorum."

"Benzer bir durum 2019'da Brezilya'da da oldu ve Hamilton o zaman da Alex'in aracına bu şekilde çarptı."

"Ceza sistemini gözden geçirme zamanının geldiğine inanıyorum! Lewis ikinciydi ve ceza nedeniyle dördüncü sıraya düştü. Peki bu pozisyonlar arasında büyük bir fark var mı? Oysa bu olay bizim yarışımızı tamamen mahvetti." dedi.

Marko yarışla ilgili ise şöyle dedi: "Max'in hızı ilk bölümde mükemmeldi. Orta lastikler beklenenden daha hızlı yarışmamıza izin verdi. Ayrıca Albon'u güvenlik aracından sonra yumuşak lastiklere geçirerek taktiksel olarak doğru karar verdik. Podyumda bitirmek için iki şansımız vardı..."

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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