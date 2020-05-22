Marko: "Hamilton-Vettel kadrosu 'sansasyonel' olur"

Sebastian Vettel'in sezon sonunda boşa çıkacak olması, Alman pilotun geleceğiyle ilgili pek çok söylentiye yol açtı.

Vettel'in Red Bull veya Mercedes'te yarışamaması halinde emekli olmasına kesin gözüyle bakılırken, Red Bull'un kendisine kapıyı kapattığı biliniyor.

Bu konu hakkında dün açıklamalarda bulunan Helmut Marko, "Sebastian ile elbette görüştüm. Red Bull içindeki tüm olası seçeneklere baktık ama ne yazık ki ona uygun hiçbir şey yok. Max ve Alex'le halihazırda sözleşmelerimiz var. Bu yüzden gelemez." dedi.

Bu açıklama sonrası tek seçenek Mercedes kalmış durumda ve Marko'ya göre olası bir Vettel-Hamilton kadrosu herkes için oldukça iyi olabilir.

"Formula 1 için sansasyonel bir proje olur. Aynı takımda iki yıldız olur ve eğer geçmişteki kadar üstün olabilirlerse, her zaman birinci ve ikinci olurlar."

"Tabii ki spor için iyi olmaz ancak Vettel ve Hamilton arasındaki mücadele bir kez daha pek çok insanı ateşlerdi."

Marko'ya göre Mercedes teklif yapmazsa Vettel emekli olacak.

"Sonuç çok açık, Sebastian kazanabileceği bir takıma giderse devam edecek. Bu oldukça net bir hikaye."

"Eğer ayrılırsa spor için kötü bir haber olur. Fakat kazanabileceği bir seçenek yoksa, emekli olması en iyi seçenek. Sebastian, bu sporda çok fazla şey başaran dört kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot ve ekonomik anlamda iyi bir durumda."

"Seb'in karakterine ve stiline bakarsak, kazanabileceği bir aracı yoksa ayrılması doğru olacak."