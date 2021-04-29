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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Marko: "Hamilton, Verstappen'in meydan okumasını kabullenmek istemiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Lewis Hamilton'ın son yıllarda sahip olmadığı bir baskıyla karşı karşıya olduğunu ve bunu kabullenmek istemediğini söyledi.

Marko: "Hamilton, Verstappen'in meydan okumasını kabullenmek istemiyor"

Lewis Hamilton, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'de kusursuz bir hafta sonu geçirmiş ve özellikle pazar günkü performansıyla galibiyete ulaşmıştı.

Ancak Imola'da, pole pozisyonunu kazansa bile yarışta pek çok hata yapınca ikinci sırada finiş gördü.

Şu anda her iki pilot da birbirlerinin birer kez mağlup etmiş oldular. Bu mücadelenin tüm sezon devam edeceği düşünülüyor.

Almanya yayıncı n-tv'ye konuşan Marko, "Lewis, daha önce düzenli olarak kendisiyle yarışabilen bir rakibe sahip değildi, ancak şu anda karşısında Red Bull ve Mercedes var."

"Görüşüne bakılırsa ve tabii ki anlaşılabilir şekilde buna tepki verdiğini görüyoruz. Üzerindeki bu baskıyı artırmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Hamilton'ın Imola'daki ilk virajda dış çizgiyi korumaya çalışması beni gerçekten çok şaşırttı, çünkü bu savaşı kazanamayacağı belliydi."

"Bu, Hamilton'ın bu mücadeleyi kabullenmek istemediğini gösteriyor, ki bunu yapmak yerine buna şiddetle karşı çıkıyor."

Marko'ya göre artık araçların değil, pilotların savaşı var.

"Şimdi birbirleriyle savaşan iki üst düzey sürücü görüyoruz. Yan yana geldiklerinde artık strateji veya başka bir şey değil, erkek erkeğe bir mücadele var. Tabii ki seyirciler için çok iyi, ama stres seviyesi çok daha fazla!"

Toto Wolff, Mercedes'in "en iyi güç ünitesi Honda'da" yorumuna ise, "Eğer bataryalarını dolduracak vakitleri varsa ve tüm enerjiyi kullanabiliyorlarsa, bize kıyasla yine belirli bir avantajları var." dedi.

Ayrıca Marko, güncellemelerin yaz ortasına kadar devam edeceğini de ekledi.

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Portekiz'e güncellemeyle gelen Red Bull, iki araçla da podyum istiyor

Portekiz'e güncellemeyle gelen Red Bull, iki araçla da podyum istiyor
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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