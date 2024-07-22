Marko: "Hamilton Verstappen'i 'havaya fırlatmasaydı' her şey kontrol altında olacaktı"

Hungaroring'deki ilk birkaç turun ardından sıralama Oscar Piastri, Lando Norris ve Max Verstappen şeklindeydi.

Dördüncü sıradaki Hamilton, 17. turda pite gelerek erken pitle Max Verstappen'in önüne geçmiş oldu.

Yarış boyunca ikili birkaç kez tekerlek tekerleğe mücadele yaşasa da son dünya şampiyonu öne geçmeyi başaramadı ve podyumun son basamağına Hamilton yerleşti.

Verstappen, telsizinden defalarca takım stratejisinin 'yarışını berbat ettiğini' söyleyerek şikayet etti.

Yarışın ardından konuşan Red Bull danışmanı Marko, takımın hata yaptığını kabul etti.

"Bunun bizim hatamız olduğu çok açık."

"Tüm simülasyonlar geçiş manevrası için farklı bir delta verdi ve bizim hatamız bunu çok yanlış değerlendirmemizdi."

Helmut Marko, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

"Ayrıca ve bilinçli olarak Mercedes'in erken pitine göz yumduk çünkü yeni lastiklerle daha hızlı olacağımızı düşündük ama Hamilton'ı geçemedik."

"Ayrıca eğer Hamilton onu ön tekerleğiyle havaya fırlatmasaydı, her şey kontrol altında olacaktı."

"Max'in hayal kırıklığına uğramasını anlıyorum, getirdiğimiz güncellemelerden kesinlikle daha fazlasını bekliyordu. Güncellemenin Spa'da nasıl çalışacağını daha net göreceğiz, o yüzden henüz kesin bir yargıya varmak istemiyorum. Sadece Max biraz daha sabır ve anlayış göstermeli."

"Daha çok çalışmalı, daha fazlasını yapmalıyız. En ufak bir hata bile yapmamamız gerekiyor çünkü her iki McLaren pilotu da çok iyi ve araç her türlü koşulda çok hızlı."

"Acilen yaz arasına girmeliyiz. Son birkaç yarıştır alışık olmadığımız bir noktadayız ve Max de buna hiç alışık değil. Daha sıkı bir şekilde mücadele etmeli ve rakiplerimizi geride bırakmalıyız."