Marko: "Hamilton ve Verstappen'in ilişkisi düzelmeyebilir"

Bu yıl şampiyonluk için mücadele eden Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in önceki yıllarda harika bir ilişkisi olmasa bile genel olarak birbirlerine çok büyük saygı duydukları görülebiliyordu.

Ancak bu yıl şampiyonluk savaşı veren bu iki ismin ilişkisi, her geçen yarış giderek kötüleşmeye başladı. Britanya'da temas yaşadılar ve bu temasın ardından Verstappen büyük bir kaza yaptı.

Hollandalı pilot sonrasında hastaneye götürülürken, Hamilton'ın yarışı kazanması ve bunu kıyasıya kutlaması, ikili arasındaki ilişkinin daha da kötüleşmesine neden oldu.

Yarışın ardından Verstappen, Hamilton'ın kendisini aradığını doğruladı ancak ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği her haliyle görülebiliyor.

Gelecekte bu iki ismin yine karşı karşıya gelmesi bekleniyor ve Helmut Marko'ya göre, aralarındaki ilişki bir daha hiç düzelmeyebilir.

Motorsport-Magazine'e konuşan Marko, "Dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz ve bunun için mümkün olduğunca çok puan almanız gerekiyor. Max bunu biliyor, Hamilton da bunu biliyor."

"Fakat ikisi arasında, o kadar da çabuk geri alınmayacak ya da düzelemeyecek bir şey yaşandı. Tabii ki yaşananların geri alınıp alınmayacağı da bilinmiyor."

"Umarım her ikisi de bu durumu adil şekilde ve kontrol altında tutabilir." dedi.

Verstappen bu yıl, sezonun büyük bölümünü ilk sırada götürdü ancak Britanya'daki kaza ve Macaristan'daki ilk turda yaşanan olayın ardından kaybettiği puanlar, şampiyona liderliğinin Hamilton'a geçmesini sağladı.

Marko, "Max'in bu sezon gerçekten dünya şampiyonluğu seviyesinde olduğunu kanıtladığını düşünüyorum."

"Bahreyn'de elbette pist sınırlarıyla ilgili bazı sorunlar yaşadık ve bu bize galibiyete, pole pozisyonuna ve en hızlı tura mâl oldu."

“Bakü'de kusursuz şekilde lider giderken lastiğinin patlaması nedeniyle yarış dışı kalması büyük talihsizlikti. Ancak tüm tavrı ve yarışlara olan yaklaşım şekliyle, zirveye doğru gittiğini gösteriyor." dedi.

Kaza sonrası Max Verstappen'in aracı