Marko: "Hamilton ve Verstappen daha iyi, ancak Vettel'in üstünü çizmeyin"

Formula 1 dünyasından pek çok isim şu anda gridin en iyi iki pilotunun Lewis Hamilton ve Max Verstappen olduğunu düşünüyor.

Geçen yılki performansının ardından Charles Leclerc de en iyiler arasında görülmeye başlarken, son yıllardaki hatalarının ardından Sebastian Vettel'in performansıyla ilgili soru işaretleri bulunuyor.

Motorsport Magazin'e konuşan Marko, "Şu anda bana göre öne çıkan iki sürücü var. Öncelikle Lewis Hamilton. İstikrarı ve hızı göz önüne alındığında durum çok net."

"Ama ondan sonra yadsınamaz şekilde Max geliyor. Karakter ve görünüm açısından Hamilton'ın tamamen zıttı."

"Sonra ise sanırım inanılmaz sonuçlar gösteren Leclerc geliyor."

"Kesinlikle Vettel'in üstünü tamamen çizmiyorum. İşler onun için çalışmaya başlar, kendisine uyan bir araç alır ve takımdan biraz destek görürse, Vettel kesinlikle şampiyonluk için ciddi bir aday olacak."

"Sebastian'ın sürüş tarzına uygun bir arabası olması gerekiyor. Eğer durum buysa, kesinlikle tekrar mücadelede olacak."

"Artık her zaman limitlerde olan bir takım arkadaşı var. Sonuç olarak rahat olduğu alandan çıkmalı ve gerçekten savaşa girmeli. Ama bunu yapabilir, kesinlikle içinde o ateş var."

"Sonuç olarak bu yıl tamamen motive olup olmadığını göreceğiz." dedi.

Marko'ya göre Vettel'in temel sorunu politik olmaması.

"Sebastian, politika hakkında çok fazla şey bilmiyor ve istemiyor. Bununla savaşmak istemeyen çok basit bir sporcu."

"Leclerc ise tüm alanlarda kesinlikle çok iyi olan Nicolas Todt gibi bir menajere sahip. Ama bence Charles'ın performansıyla mücadele edebilir."

Marko, şampiyonluk için iyi bir paket oluşturmaları gerektiğinin de farkında.

"En azından şampiyonluk savaşına katılabilecek bir paket oluşturabileceğimize inanıyoruz. Tıpkı Mercedes gibi. Belki her yerde en hızlısı olmayacak, ama her yerde mücadele edecek bir araca ihtiyacımız var."