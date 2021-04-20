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Formula 1 / Son dakika

Marko: ''Hamilton, Russell sayesinde yarışa geri dönebildi''

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Red Bull motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, Emilia Romagna hafta sonundan sonra çeşitli konularla ilgili değerlendirmeler yaptı ve Russell'ın kazası olmasaydı, Hamilton'un en az bir tur kaybedeceğini söyledi.

Marko: ''Hamilton, Russell sayesinde yarışa geri dönebildi''

Red Bull Racing'in yeni sürücüsü Sergio Perez, Imola'daki yarış hafta sonuna antrenman turlarında Esteban Ocon'la yaptığı kazayla başlasa da, Cumartesi günkü sıralama turlarında çok iyi bir performans çıkararak, yarışa ikinci sıradan başlamaya hak kazandı.

Ancak, kariyerinde ilk kez yarışa ön sıradan başlayan Perez'in yarışı, beklenilen kadar iyi gitmedi.

Yarışı uzun süre dördüncü sırada götüren Perez, yarış tekrar başlatıldıktan sonra bir spin atarak konumunu kaybetti ve Emilia Romagna GP'sini 11. sırada tamamladı.

Bu konuyla ilgili yorumları sorulan Marko, ‘’[Perez] sıralamalarda iyi başladı. Birden, en hızlı ikinci süreyi yaptı. Her şeyin iyi olduğunu düşünüyorduk. Ancak, Max’ın yapabildiği gibi, lastiklerini hemen ısıtmayı başaramadı.''

''Yarış tekrar başladıktan sonra ona yumuşak lastik takmamıza rağmen her şey kötüye gitmeye başladı. Spin attıktan sonra ise her şey bitmişti. Sonra da, 10 saniye cezası aldı. On birincilik çok sinir bozucu.’’ dedi.

Hafta sonu, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda için de çok iyi geçmedi. Japon pilot, sıralamaların birinci bölümünde yaptığı kaza nedeniyle yarışa son sıradan başladı ve 13. sıraya kadar yükselebildi.

Marko bu kazayı ''aptalca'' bir hata olarak değerlendirdi ve Japon pilotun kendine ''fazla güvendiğini'' söyledi.

‘’Bu aptalca bir hataydı. Onunla konuştuğumda, morali çok bozuktu. Üçüncü bölüme çıkabilecek kadar hızlı bir aracı vardı.''

''Attığı ilk turda, çok iyi sektör zamanları çıkarmıştı. O bölümde harika zamanlar çıkarmak çok işe yaramaz. Kendine fazla güveniyordu.’’

Olaylı yarışın ortalarında Lewis Hamilton, Tosa virajındaki çakıl havuzuna girdi. Hemen sonrasında George Russell ve Valtteri Bottas kaza yaptı ve bu kaza nedeniyle seans durduruldu. Yarışın durdurulduğu sırada, Hamilton'ın aracındaki sorunlar giderildi ve İngiliz pilot yarışa sorunsuz bir araçla geri dönebildi.

Yarışın ardından konuşan Wolff, bütçe kısıtlaması yüzünden bu kazanın Mercedes'in yapacağı güncellemeleri geciktirebileceğini söyledi. Marko ise bu konuda ona katıldı.

Marko, ‘’Bütçe kısıtlaması yüzünden, bu kaza bir sorun olabilir. Ancak, Toto’nun büyük resme bakması gerektiğini düşünüyorum. Hamilton, Russell sayesinde yarışa geri dönebildi. Russell kaza yapmasaydı, Hamilton en az bir tur kaybederdi.’’ dedi.

 

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Editör Betim Aker

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