Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ocon: "Bir tur daha olsa lastiğim patlardı"
Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Marko: "Hamilton, Perez'i pite sokmaya çalıştı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Lewis Hamilton'ın Türkiye GP'deki mücadelede Sergio Perez'i pite ittiğini düşünüyor.

Marko: "Hamilton, Perez'i pite sokmaya çalıştı"

Sıralama turlarında en hızlı isim olmayı başaran Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yeni motora geçmesinin ardından pazar günkü yarışa 11. sıradan başladı ve önündeki rakiplerini geçerek, dördüncü sıra için Sergio Perez'in ardına geldi.

İkili, Perez'in lastik sorunları yaşamaya başlamasıyla beraber önemli bir düelloya giriştiler ve son sektörün çoğunu yan yana geçtiler.

Perez, takım için önde kalmasının son derece değerli olduğunu biliyordu ve son virajlarda Hamilton'a geçilmemek için mümkün olduğunca zorladı.

Perez, son viraj öncesinde, Hamilton'la yan yanaydı ve Hamilton dışa doğru açıldığı için, pit yolunun iç tarafından gitmek zorunda kaldı. Fakat son viraja gelirken tekrar yarış çizgisine döndü ve ilk viraja gelirken de İngiliz pilotun önündeki yerini korudu.

Sonuç olarak Perez, yarışı podyumda tamamlarken, Hamilton beşinci sırada finiş gördü.

Yarışın ardından soruları yanıtlayan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Hamilton'ın Perez'i pit yoluna ittiğini söyledi.

Sky'a konuşan Marko, "Lewis onu oraya itiyor, görünüşe bakılırsa Sergio'yu pit alanına göndermek istiyor."

“Sergio tamamen karşılık verdi ve yerini iyi savundu. Bence bu, yarışı üçüncü bitirebilmesi için belirleyici oldu." dedi.

Perez, Haziran ayındaki Fransa GP'den bu yana ilk podyumunu alırken, Hamilton'ın önünde finiş görmesiyle beraber takım arkadaşı Max Verstappen'e de yardım etmiş oldu.

Hamilton'ın yarışı beşinci bitirmesinin ardından Verstappen, artık şampiyonanın yeni lideri ve  şimdi şampiyonada altı puanlık üstünlüğü var.

Red Bull'un Intercity İstanbul Park'ta aldığı sonuca değinen Marko, "Bundan son derece memnunuz."

"Buradan çıkabileceğimiz en iyi sonuç buydu. Aynı zamanda Hamilton yarışı beşinci bitirebildi."

“Mühendislerimiz de harika bir iş çıkardılar. Sürücüler, her turda lastiklerin durumu hakkında bilgilendirildiler ve sürüş tarzları da tur zamanı kaybetmeyecek şekilde buna göre ayarlandı." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Marko, AlphaTauri'nin Türkiye GP hafta sonunda doğru ayarları bulduğunu ve genel olarak kendilerinden daha hızlı olduklarını belirtti.

"Sürücüler arasındaki farkı çıkardığınızda, AlphaTauri'nin bu pistteki özel şartlarda bizden daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Ayarları daha iyi hale getirmeyi başardılar."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Ocon: "Bir tur daha olsa lastiğim patlardı"

Önceki haber

Ocon: "Bir tur daha olsa lastiğim patlardı"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Türkiye, 2022 F1 takviminde yer almayacak"

1 g
2
Formula 1

Marko: "Kalan altı yarışın dördü Mercedes'e uygun"

13 s
3
Formula 1

Perez: "Hamilton, Türkiye'deki mücadelede beni 'en zayıf anımda' yakaladı"

14 s
4
Formula 1

Ocon: "Bir tur daha olsa lastiğim patlardı"

50 dk
5
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın telsizdeki gerginliğini anlayışla karşılıyor

15 s
Son Haberler
Marko: "Hamilton, Perez'i pite sokmaya çalıştı"
F1

Marko: "Hamilton, Perez'i pite sokmaya çalıştı"

2dk
Ocon: "Bir tur daha olsa lastiğim patlardı"
F1

Ocon: "Bir tur daha olsa lastiğim patlardı"

50dk
Alonso: "Şans bu yıl bizden yana değil"
F1

Alonso: "Şans bu yıl bizden yana değil"

1 s
Raikkonen: "Son anlara kadar geçiş yapmak zordu"
F1

Raikkonen: "Son anlara kadar geçiş yapmak zordu"

2 s
Marko: "Kalan altı yarışın dördü Mercedes'e uygun"
F1

Marko: "Kalan altı yarışın dördü Mercedes'e uygun"

13 s
Son Videolar
Formula 1: Bottas, Türkiye'de kazandı 00:43
Formula 1
10 Eki 2021

Formula 1: Bottas, Türkiye'de kazandı

Türkiye Grand Prix'si Start Gridi 01:05
Formula 1
9 Eki 2021

Türkiye Grand Prix'si Start Gridi

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı 00:30
Formula 1
9 Eki 2021

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak 00:54
Formula 1
7 Eki 2021

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak 00:47
Formula 1
7 Eki 2021

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ocon: "Bir tur daha olsa lastiğim patlardı" Türkiye GP
Formula 1

Ocon: "Bir tur daha olsa lastiğim patlardı"

Alonso: "Şans bu yıl bizden yana değil" Türkiye GP
Formula 1

Alonso: "Şans bu yıl bizden yana değil"

Raikkonen: "Son anlara kadar geçiş yapmak zordu" Türkiye GP
Formula 1

Raikkonen: "Son anlara kadar geçiş yapmak zordu"

Çok Okunanlar Bugün

"Türkiye, 2022 F1 takviminde yer almayacak"
Formula 1 Formula 1

"Türkiye, 2022 F1 takviminde yer almayacak"

Marko: "Kalan altı yarışın dördü Mercedes'e uygun"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Kalan altı yarışın dördü Mercedes'e uygun"

Perez: "Hamilton, Türkiye'deki mücadelede beni 'en zayıf anımda' yakaladı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Hamilton, Türkiye'deki mücadelede beni 'en zayıf anımda' yakaladı"

Ocon: "Bir tur daha olsa lastiğim patlardı"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Bir tur daha olsa lastiğim patlardı"

Mercedes, Hamilton'ın telsizdeki gerginliğini anlayışla karşılıyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın telsizdeki gerginliğini anlayışla karşılıyor

Hamilton: "Ya pite gelmemeliydim, ya da daha erken gelmeliydim"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ya pite gelmemeliydim, ya da daha erken gelmeliydim"

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!

Red Bull, Mercedes motorunun gelişimi karşısında şaşkın
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Mercedes motorunun gelişimi karşısında şaşkın

Son Haberler

Marko: "Hamilton, Perez'i pite sokmaya çalıştı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton, Perez'i pite sokmaya çalıştı"

Ocon: "Bir tur daha olsa lastiğim patlardı"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Bir tur daha olsa lastiğim patlardı"

Alonso: "Şans bu yıl bizden yana değil"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Şans bu yıl bizden yana değil"

Raikkonen: "Son anlara kadar geçiş yapmak zordu"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Son anlara kadar geçiş yapmak zordu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.