Marko: "Hamilton, Perez'i pite sokmaya çalıştı"

Sıralama turlarında en hızlı isim olmayı başaran Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yeni motora geçmesinin ardından pazar günkü yarışa 11. sıradan başladı ve önündeki rakiplerini geçerek, dördüncü sıra için Sergio Perez'in ardına geldi.

İkili, Perez'in lastik sorunları yaşamaya başlamasıyla beraber önemli bir düelloya giriştiler ve son sektörün çoğunu yan yana geçtiler.

Perez, takım için önde kalmasının son derece değerli olduğunu biliyordu ve son virajlarda Hamilton'a geçilmemek için mümkün olduğunca zorladı.

Perez, son viraj öncesinde, Hamilton'la yan yanaydı ve Hamilton dışa doğru açıldığı için, pit yolunun iç tarafından gitmek zorunda kaldı. Fakat son viraja gelirken tekrar yarış çizgisine döndü ve ilk viraja gelirken de İngiliz pilotun önündeki yerini korudu.

Sonuç olarak Perez, yarışı podyumda tamamlarken, Hamilton beşinci sırada finiş gördü.

Yarışın ardından soruları yanıtlayan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Hamilton'ın Perez'i pit yoluna ittiğini söyledi.

Sky'a konuşan Marko, "Lewis onu oraya itiyor, görünüşe bakılırsa Sergio'yu pit alanına göndermek istiyor."

“Sergio tamamen karşılık verdi ve yerini iyi savundu. Bence bu, yarışı üçüncü bitirebilmesi için belirleyici oldu." dedi.

Perez, Haziran ayındaki Fransa GP'den bu yana ilk podyumunu alırken, Hamilton'ın önünde finiş görmesiyle beraber takım arkadaşı Max Verstappen'e de yardım etmiş oldu.

Hamilton'ın yarışı beşinci bitirmesinin ardından Verstappen, artık şampiyonanın yeni lideri ve şimdi şampiyonada altı puanlık üstünlüğü var.

Red Bull'un Intercity İstanbul Park'ta aldığı sonuca değinen Marko, "Bundan son derece memnunuz."

"Buradan çıkabileceğimiz en iyi sonuç buydu. Aynı zamanda Hamilton yarışı beşinci bitirebildi."

“Mühendislerimiz de harika bir iş çıkardılar. Sürücüler, her turda lastiklerin durumu hakkında bilgilendirildiler ve sürüş tarzları da tur zamanı kaybetmeyecek şekilde buna göre ayarlandı." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Marko, AlphaTauri'nin Türkiye GP hafta sonunda doğru ayarları bulduğunu ve genel olarak kendilerinden daha hızlı olduklarını belirtti.

"Sürücüler arasındaki farkı çıkardığınızda, AlphaTauri'nin bu pistteki özel şartlarda bizden daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Ayarları daha iyi hale getirmeyi başardılar."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images