Marko: "Hamilton men cezası almalı!"

Hamilton ve Verstappen, Silverstone'da gerçekleştirilen yarışın ilk turunda Copse Virajı'nda temas yaşadılar. Bu temasın ardından Red Bull pilotu sert şekilde bariyerlere çarptı.

Hakemler, olaya sebep olan tarafın Hamilton olduğu sonucuna vardı ve kendisine 10 saniyelik bir zaman cezası verdi. Ancak Marko, Hamilton'a çok daha sert bir ceza verilmesi gerektiği görüşünde.

Sky Almanya'ya konuşan Marko, Hamilton ve Verstappen arasındaki kazanın, normal bir olay olmadığını ve 7 kez dünya şampiyonunun "tehlikeli sürüş" yaptığını söyledi.

Marko, "Bunu normal sportif kurallar çerçevesinde değerlendiremezsiniz. Maksimum cezanın ne olacağını bilmiyorum ama böyle tehlikeli ve düşüncesiz davranışlara men ya da başka bir ceza verilmesi gerekiyor." dedi.

Marko, kazadan sorumlu olan tarafın Hamilton olduğuna dair hiçbir şüphesi olmadığını söyledi ve devam etti: "Eğer bir pilot, yarışın en hızlı virajında ön tekerleği ile arka tekerleğimize önemli oranda dokunuyorsa, o zaman bu artık bir yarış kazası değildir. Bu ihmalkâr ve tehlikeli bir davranıştır."

"Viraja ilk gelen tarafın kim olduğu açık. Max içeride yeterli alan bırakmıştı. Bunun bir yanlış anlaşılma olup olmadığını bilmiyorum. Fakat sonucu inanılır gibi değil. Bunun bir cinayete teşebbüs olduğunu söyleyebilirim."

Mercedes'in kazadan sorumlu olan tarafın Verstappen olduğunu öne sürmesiyle ilgili Marko şunları söyledi: "O zaman hepsi körler. Tekrarlar durumu açık şekilde gösterdi. Sol ön tekerleği ile sağ arka tekerleğimize çarptı ve Verstappen'i bariyere gönderdi."

Red Bull, Verstappen'in bariyerlere çarptığında 51G kuvvete maruz kaldığını da açıkladı.