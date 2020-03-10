Marko: "Hamilton favori, ancak Red Bull çok iyi durumda"
Helmut Marko, her ne kadar Lewis Hamilton'ı favori görse de, Red Bull'un çok iyi durumda olduğunu söyledi.
Red Bull Motorsport danışmanı Helmut Marko, takımı yeni sezona çok iyi şekilde hazırlandığını düşünüyor.
Avusturyalı eski F1 pilotuna göre, Red Bull şimdiye kadarki en iyi kış dönemini geçirmiş durumda.
Marko, “Red Bull, sezon başlamadan önce her zamankinden daha iyi durumda. Bu, testlerde kat ettiğimiz büyük mesafelerle de kanıtlanan bir şey."
"Elbette Mercedes ve Lewis Hamilton favori olarak kalmaya devam ediyor, ancak onlara çok yakın olduğumuza inanıyoruz. Kendimizi Mercedes'in ana rakibi olarak görüyoruz ve Max Verstappen ile şampiyonluğu kazanmak için mümkün olan her şeyi yapacağız."
"Şimdiye kadarki en iyi hazırlık dönemimizi geçirdiğimizi söylerken, Red Bull Racing'in tüm F1 tarihinden bahsediyorum."
"Tezgah testlerinde 5.000 kilometreden fazla mesafe tamamladık ve önceki yıllarda bu rakamları asla yakalayamamıştık. Tabii ki, tüm bunlar dayanıklılık üzerinde faydalı etkiye sahipti. Bu yıl gelişim hızı anlamında, geride kalan araçlar arasında yer almayacağımızdan emin olabiliriz."
"Geçmiş yıllarda rekabetçi olabilmek adına Barcelona'daki yarışı beklemek zorundaydık ve hatta, 2019'da Spielberg'deki yarışa kadar beklemek zorunda kaldık."
"2020'de ilk yarıştan itibaren mücadelede olmak istiyoruz." dedi.
Marko, Melbourne'e cuma sabahı gelip, pazar akşamı ayrılacağını söyledi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Marko: "Hamilton favori, ancak Red Bull çok iyi durumda"
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