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Formula 1 Haberler

Marko: "Hamilton, emekli olmak için fazla iyi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Lewis Hamilton'ın emekli olacağına inanmıyor.

Marko: "Hamilton, emekli olmak için fazla iyi"

Ocak ayında 37 yaşına girecek Lewis Hamilton, uzun süren spekülasyonların ardından bu yıl iki yıllık yeni kontrat imzalamıştı.

Aslında geleceğiyle alakalı spekülasyonların bittiği düşünülüyordu fakat Abu Dhabi Grand Prix'sinin son anlarında piste giren güvenlik aracı sonrası yaşananlar ve şampiyonluğu Max Verstappen'e kaybetmesi, bazı spekülasyonları da beraberinde getirdi.

İddiaya göre Hamilton, sporun adil yönetildiği konusundaki inancını kaybetti ve bu yüzden emekli olmayı düşünüyor.

Motorsport.com İtalya, Hamilton'ın kariyerine devam edeceği konusunda Mercedes'i bilgilendirdiğini öğrenmişti. Fakat farklı isimler farklı görüşlere sahip olmaya devam ediyor.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Hamilton için kolay bir durum olmasa da İngiliz pilotun emekli olmayacağına inandığını belirtti.

Marko, Sport1'e şöyle dedi: "Lewis, sekizinci şampiyonluğunu kazanmak için her şeyi yapacak."

"O hâlâ emekli olmak için fazla iyi."

"Daha önce yenilgiyle başa çıkabiliyordu. Bu yüzden aynı şeyi şimdi de yapabilir."

Daha önce Hamilton'ın emekli olması için bir sebep olmadığını söyleyen Verstappen'in görüşü de aynı.

Verstappen, "Lewis elbette gelecek yıl yarışıyor olacak, bundan asla şüphem olmadı." dedi.

İngiliz pilot devam ettiği takdirde yeni sezonda George Russell ile takım arkadaşı olacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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