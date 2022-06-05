Marko: "Hamilton bu yıl sadece şanssız"

Haberi dinle

2022 sezonunun ilk yedi yarışının ardından Max Verstappen sürücüler şampiyonasında 125 puanla ilk sırada yer alıyor ancak dördüncü sıradaki George Russell ile arasında 41, altıncı sıradaki Lewis Hamilton ile arasında ise 75 puan fark var.

Formula 1'de her şey çabucak değişebildiği için mevcut puan farkları çok büyük bir anlam ifade etmiyor.

Özellikle Ferrari ve Charles Leclerc'in sezona fırtına gibi başlayıp, şampiyonada puan farkını açması, fakat son yarışlarda rüzgarın tersine dönmesiyle Verstappen'in liderliği alması, bunun bir başka örneğiydi.

OE24 ile yaptığı röportajda Marko, bu konuya değindi ve hem Mercedes hem de Hamilton'ın küçümsenmemesi gerektiğini ekledi.

Marko, "İşin (şampiyonluk savaşının) bittiğini düşünmek saçma. Az önce bir hesap yaptım: Gidilecek daha 15 yarış var. Russell bile Verstappen'in sadece 41 puan gerisinde. Yani her şey mümkün."

"Bence Mercedes şampiyonluk savaşına girebilir. Araçları her geçen gün daha da iyiye gidiyor ve en iyi tur zamanlarına bakarsak, şimdiden bizim seviyemize geldiler, hatta bizi geçtiler."

"Bu nedenle onları yabana atamayız. Mercedes aniden hakimiyet kurmaya başlarsa , o zaman Lewis de geri dönecek."

"Lewis'in şimdiye kadar geride kalmasının nedeni, pek çok şeyin aleyhinde gelişmesi ve şanssız olmasıydı. Bir bakıma Red Bull'un 2014'teki durumuyla benzer."

"O dönem Sebastian Vettel sorunlar yaşarken Daniel için her şey yolunda gidiyordu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius