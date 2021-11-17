Marko: "Hamilton bu seviyede kalırsa, şampiyonluğa elveda diyebiliriz"

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Brezilya GP'de Mercedes'in büyük üstünlüğü vardı ve Lewis Hamilton, sonuncu başladığı sprint sıralama yarışını beşinci bitirirken, pazar günü 10. başladığı ana yarışı kazandı.

Hamilton, sprint sıralama yarışında 340 km/s hıza çıktı ve Red Bull pilotlarının hızı 320 ila 325 km/s arasındaydı.

Diğer yanda Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın hızı ise 304 km/s oldu. İki takım arkadaşı arasındaki fark, DRS ve yeni motorun birleşimi gibi görünüyor.

Marko, F1-Insider.com'a şöyle dedi: "Hamilton, bu hafta sonu Katar'da ve daha sonra Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de bu kadar üstün olursa, şampiyonluğa elveda diyebiliriz."

"Mercedes'in motoru roket gibiydi, daha önce hiç böyle görmemiştik. Monako gibi yüksek yere basma gücü kanadı kullanmasına rağmen Hamilton'ı düzlüklerde tutamadık. Fakat bu hıza sadece Hamilton sahip. Diğer Mercedes pilotları bizim için endişe verici değil."

"Şu anda [bu hızın sebebi hakkında] araştırmalar yapıyoruz. Temelde FIA ile de açıklığa kavuşturabileceğimiz iki temel konu üzerinde çalışıyoruz. Fakat Hamilton'ın aracında, kurallara uygun olmayan bir şey olduğuna dair kanıt bulana kadar protestoda bulunmayacağız."

F1-Insider.com'a göre bu iki konu, Hamilton'ın motoru ve W12'yi düzlüklerde alçaltan, hava direncini önemli ölçüde azaltan ve en yüksek hızı artıran gizemli bir sistem. Bu sistemde fren yaparken araç tekrar kalkıyor ve virajlarda soruna neden olmuyor.

Kurallar gereği üreticiler, sezon boyunca motor performansı üzerinde çalışamıyorlar fakat dayanıklılık çalışmalarının önünde bir engel yok. Mercedes için temel sorun da dayanıklılıktı. Bu sebeple Mercedes, dayanıklılığa odaklandı ve bunu geliştirmeye çalıştı.

Tüm bu çalışmalar sayesinde Hamilton, Brezilya'da yeni içten yanmalı motoru tam güçte kullanabildi. Bunu yapabildiği için de analizlere göre 25 beygirlik fazladan bir güce sahipti ve bunu yılın kalan yarışlarında korumaya devam edebilir.

Ancak Toto Wolff, motordaki dayanıklılık sorunları nedeniyle her yarış motor performansının düştüğünü belirtmişti.