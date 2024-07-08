Marko: "Hamilton bir kez daha tecrübesini ve hızını bize gösterdi"
Helmut Marko, Lewis Hamilton'ın özellikle lastik yönetimi konusunda ne kadar usta olduğunu Britanya Grand Prix'sinde bir kez daha gösterdiğini düşünüyor.
Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
2021 yılında Verstappen'e karşı verdiği şampiyonluk mücadelesinde elde ettiği son galibiyetten 945 gün sonra Hamilton Silverstone pistinde zafere ulaştı.
Yarışın son bölümünde lideri Hamilton ve Lando Norris yumuşak lastikleri tercih ederken, Verstappen bir sert lastik seti taktı.
Verstappen sert lastiklerle beklenmeyen şekilde iyi bir tempo yakaladıktan sonra Norris'i geçerek ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. Ancak Hamilton ile arasındaki farkı kapatamadı ve çizgiyi Mercedes pilotunun 1.4 saniye gerisinde geçti.
Sky Deutschland'a konuşan Marko, şunları söyledi: "Yarışı ilk bölümde kaybettik çünkü Max orta lastikte çok fazla bozulma yaşadı."
"Buna ek olarak, normalde güçlü olduğu ıslak pistte de çok zaman kaybetti."
"Lastikler işe yaramadı ama pit stoplar ve strateji için ekibe teşekkür etmeliyim. Son stintteki sert lastik seçimi de dahil olmak üzere her şey doğruydu."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Verstappen, yağmur başladığında 'hiç yol tutuşu olmadığını' itiraf etti.
"Çok fazla risk almak istemedim çünkü kendimi rahat hissetmiyordum."
"Bu yüzden kendi kendime 'Burada durup hayatta kalmaya çalışacağım' diye düşündüm, yaptığım da tam olarak buydu."
Marko, Red Bull'un kendi kazanma şanslarını engellediğine inanırken, Hamilton'ın pistteki ustalığını gösterdiği için övgüyü hak ettiğini düşünüyor.
"Hamilton'ı tebrik etmekten başka yapabilecek bir şeyimiz yok."
"Kuru bir pistte çok iyi dayandı. Daha sonra lastik yönetimi açısından harikaydı."
"Lastiklerinin bozulmaya başladığı çok net görünüyordu, bizim için her şeyin yolunda gideceğini düşünmüştük ama onun ne kadar usta olduğunu, yarışı nasıl okuyabildiğini ve lastik yönetimini bir kez daha görmüş olduk."
"Lewis Hamilton harika bir iş çıkardı ve bu da onun ne kadar tecrübeli ve hızlı olduğunu gösteriyor."
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