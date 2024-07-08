Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Marko: "Hamilton bir kez daha tecrübesini ve hızını bize gösterdi"

Helmut Marko, Lewis Hamilton'ın özellikle lastik yönetimi konusunda ne kadar usta olduğunu Britanya Grand Prix'sinde bir kez daha gösterdiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

2021 yılında Verstappen'e karşı verdiği şampiyonluk mücadelesinde elde ettiği son galibiyetten 945 gün sonra Hamilton Silverstone pistinde zafere ulaştı.

Yarışın son bölümünde lideri Hamilton ve Lando Norris yumuşak lastikleri tercih ederken, Verstappen bir sert lastik seti taktı. 

Verstappen sert lastiklerle beklenmeyen şekilde iyi bir tempo yakaladıktan sonra Norris'i geçerek ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. Ancak Hamilton ile arasındaki farkı kapatamadı ve çizgiyi Mercedes pilotunun 1.4 saniye gerisinde geçti. 

Sky Deutschland'a konuşan Marko, şunları söyledi: "Yarışı ilk bölümde kaybettik çünkü Max orta lastikte çok fazla bozulma yaşadı."

"Buna ek olarak, normalde güçlü olduğu ıslak pistte de çok zaman kaybetti."

"Lastikler işe yaramadı ama pit stoplar ve strateji için ekibe teşekkür etmeliyim. Son stintteki sert lastik seçimi de dahil olmak üzere her şey doğruydu."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, yağmur başladığında 'hiç yol tutuşu olmadığını' itiraf etti.

"Çok fazla risk almak istemedim çünkü kendimi rahat hissetmiyordum."

"Bu yüzden kendi kendime 'Burada durup hayatta kalmaya çalışacağım' diye düşündüm, yaptığım da tam olarak buydu."

Marko, Red Bull'un kendi kazanma şanslarını engellediğine inanırken, Hamilton'ın pistteki ustalığını gösterdiği için övgüyü hak ettiğini düşünüyor.

"Hamilton'ı tebrik etmekten başka yapabilecek bir şeyimiz yok."

"Kuru bir pistte çok iyi dayandı. Daha sonra lastik yönetimi açısından harikaydı."

"Lastiklerinin bozulmaya başladığı çok net görünüyordu, bizim için her şeyin yolunda gideceğini düşünmüştük ama onun ne kadar usta olduğunu, yarışı nasıl okuyabildiğini ve lastik yönetimini bir kez daha görmüş olduk."

"Lewis Hamilton harika bir iş çıkardı ve bu da onun ne kadar tecrübeli ve hızlı olduğunu gösteriyor."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Pirelli Macaristan, Belçika ve Hollanda'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Wolff: "Hamilton'ın üzerinden büyük bir yük kalktı"

Wolff: "Hamilton'ın üzerinden büyük bir yük kalktı"

Formula 1
Britanya GP
Wolff: "Hamilton'ın üzerinden büyük bir yük kalktı"
Ricciardo: "Umarım aracımda benim göremediğim bir delik vardır!"

Ricciardo: "Umarım aracımda benim göremediğim bir delik vardır!"

Formula 1
Britanya GP
Ricciardo: "Umarım aracımda benim göremediğim bir delik vardır!"
Resmi: Enrico Cardile, Ferrari'den Aston Martin'e geçiyor!

Resmi: Enrico Cardile, Ferrari'den Aston Martin'e geçiyor!

Formula 1
Resmi: Enrico Cardile, Ferrari'den Aston Martin'e geçiyor!

Son Haberler

FIA, Avusturya'da Verstappen'in siyah-beyaz uyarı bayrağı alması gerektiğini kabul etti

FIA, Avusturya'da Verstappen'in siyah-beyaz uyarı bayrağı alması gerektiğini kabul etti

F1 Formula 1
Britanya GP
FIA, Avusturya'da Verstappen'in siyah-beyaz uyarı bayrağı alması gerektiğini kabul etti
Hamilton: "Bu zafer benim için çok değerli"

Hamilton: "Bu zafer benim için çok değerli"

F1 Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Bu zafer benim için çok değerli"
Wolff: "Hamilton'ın üzerinden büyük bir yük kalktı"

Wolff: "Hamilton'ın üzerinden büyük bir yük kalktı"

F1 Formula 1
Britanya GP
Wolff: "Hamilton'ın üzerinden büyük bir yük kalktı"
Ocon sezon bitmeden Alpine'den ayrılacak mı?

Ocon sezon bitmeden Alpine'den ayrılacak mı?

F1 Formula 1
Britanya GP
Ocon sezon bitmeden Alpine'den ayrılacak mı?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye