Marko: "Hamilton benden özür diledi"

Mercedes pilotu, internet üzerinden gördüğü bir haber üzerine sosyal medya hesabı üzerinden Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'yu hedef almıştı.

O haberde Marko'nun RTL'ye "Max Verstappen'in Spielberg'de kazanmaya odaklandığını, Hamilton'ın ırkçılıkla alakalı tartışmalar nedeniyle dikkatinin dağınık olduğunu" söylediği iddia edilmişti.

Ancak yapılan araştırmanın ardından Marko'nun sözlerini yayınlayan kişilerin Marko'nun sözlerini kullanarak tamamen kendi sözlerini ürettiği ortaya çıktı.

Marko, Hamilton'la bu konuda görüştüklerini ve İngiliz pilotun kendisinden özür dilediğini belirtti.

Bild'e konuşan 77 yaşındaki eski F1 pilotu, "Lewis bu konuda çok adanmış birisi ve bu iyi bir şey. Benden özür diledi ve konu geride kaldı." dedi.

Marko, Red Bull'un bu internet sitesine karşı yasal işlem başlatmayı planladığını da ekledi.

Marko, "Bana kalsaydı, bu konuda hiçbir şey yapmazdım. Çılgınlığa karşı daha fazla çılgınlıkla mücadele edilmemesi gereken bir dönemde yaşıyoruz."

"Ama Red Bull Racing'den bahsedildiği için bu İngiliz internet sitesine karşı yasal işlem yapıp yapmayacaklarına bakıyorlar."

"Artık benim elimde olan hiçbir şey yok." dedi.