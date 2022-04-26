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Formula 1 Haberler

Marko: "Hamilton belki de 2021 sonunda emekli olması gerektiğini düşünüyordur!"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Lewis Hamilton ve Mercedes'in durumu hakkında esprili bir dil kullandı.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Marko: "Hamilton belki de 2021 sonunda emekli olması gerektiğini düşünüyordur!"
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Mercedes, bu yıl beklentilerin çok altında bir performans sergiledi ve ilk yarışların ardından şampiyonada üçüncü sırada yer alsa da, hem Red Bull hem de Ferrari'den tempo olarak çok uzakta.

Son yarış Imola'da Lewis Hamilton, geçen yıl şampiyonluk savaşı verdiği Max Verstappen'den tur yemişti ve kariyerinin en zor hafta sonlarından birisini geçirmişti.

Uzun yıllar sonra F1'deki en kötü sezon başlangıcını geride bırakan Hamilton, topladığı 28 puanla şampiyonayı yedinci sırada götürüyor.

Hamilton'ın performansı geçtiğimiz günlerde Sky Sports tarafından Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'ya soruldu.

Marko, esprili bir dille şöyle dedi: "Bir tur geride kaldı. Belki de geçen yıldan sonra emekli olması gerektiğini düşünüyordur!"

Sonrasında ciddi leşti ve şöyle dedi: "Yine de Hamilton nasıl yarışılacağını unutmadı. Onunla beş yarış önce, Abu Dhabi'de mücadele ettik. Mercedes'in bu sorunların ünitesinden geleceğini düşünüyorum."

"Bu şampiyonluk savaşında henüz kimseyi oyun dışında görmüyoruz çünkü önümüzde hâlâ çok yarış var."

Ancak Marko, bir başka röportajında Mercedes'in çok fazla sorun yaşadığına dikkat çekerek, şampiyonluğun artık pek mümkün olmadığını iddia etti.

"Bence o kadar çok sorunları var ki dünya şampiyonluğu savaşı vermeleri pek mümkün değil."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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