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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Marko: ''Hamilton, Perez'i yarış dışı bırakabilirdi''

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Red Bull F1 danışmanı Dr. Helmut Marko, Azerbaycan Grand Prix'sinde tekrar alınan startta, Lewis Hamilton'ın, Sergio Perez'i yarış dışı bırakabileceğini düşündüğünü açıkladı.

Marko: ''Hamilton, Perez'i yarış dışı bırakabilirdi''

Max Verstappen, Bakü caddelerindeki yarışı lider götürürken, yarışın bitimine dört tur kala lastiğinin patlamasıyla bir kaza geçirdi ve kırmızı bayrak çıktı.

Bu kazanın ardından yarışın tekrar başlatılıp başlatılmayacağı tartışmaları yaşandı ve Azerbaycan Grand Prix'sinin iki tur için tekrar başlatılması kararı alındı.

Verstappen'in yarış dışı kalmasıyla Perez ve Hamilton, formasyon turunun ardından griddeki ön çizgiyi paylaşıyordu. Fakat, aslında daha iyi bir kalkış yapan İngiliz pilot, yanlış bir tuşa basması sonucunda kaçış yoluna girdi ve gridin en arkasına düştü.

Marko, Perez'in daha temiz bir kalkış yapmasının, Meksikalı sürücünün yarışına mâl olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Marko, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, "Şükürler olsun ki Perez yeniden başladığında patinaja kaldı."

''Eğer daha temiz bir kaçış yapsaydı, Hamilton onu da kendisiyle birlikte götürürdü. Bu sonrasında bizim için avantaj oldu.'' ifadelerini kullandı.

Marko, Red Bull'un yeni sürücüsü Perez hakkında da yorumlarda bulundu.

''O her zaman önlerde. Ancak bu zaten Monako'da da böyleydi. Orada, Verstappen'den hızlı tur zamanları bile çıkardı. Bu sayede de pit stop sonrası geçiş yapma şansına sahip olduk.''

''Her şeyden önce, o takıma çok iyi entegre oldu. O, iyi bir takım oyuncusu.''

Lewis Hamilton, Mercedes W12 at the restart

Lewis Hamilton, Mercedes W12 at the restart

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Hakkinen, Bakü'de patlayan lastiklerle alakalı teorisini açıkladı

Önceki haber

Hakkinen, Bakü'de patlayan lastiklerle alakalı teorisini açıkladı

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Betim Aker

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