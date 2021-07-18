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Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

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Red Bull motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko'ya göre, Lewis Hamilton ve Alexander Albon'un geçtiğimiz sezonun ilk yarışında Avusturya'da yaşadığı temas, "Albon'un kariyerini mahvetti."

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

COVID-19 salgınından dolayı 5 Temmuz'da başlayabilen 2020 sezonun ilk yarışı Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilmişti. 

Mercedes pilotları yarışı domine etse de Kimi Raikkonen'in lastiğini kaybetmesinin ardından çıkan güvenlik aracı Albon'un Mercedeslere yaklaşabilmesini sağlamıştı.

Albon, güvenlik aracı altında yumuşak lastiklerini takarken; Mercedes araçları ise hâlâ sert lastiklerindeydi. Bu noktadan itibaren, Albon'un büyük lastik avantajını kullanarak yarışı kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. 

Güvenlik aracının bitime 10 tur kala pite geri dönmesinin ardından Albon, ilk olarak 3. virajda Hamilton'ı dışarıdan geçmeye çalışmış ancak Hamilton, aracını çok iyi ortalamıştı.  

Albon, ardından yeni lastikleriyle 3. virajın çıkışında daha iyi bir çekiş yakalamış ve ikili 4. viraja da yan yana girmişti. Dördüncü virajda da dışarı çizgiden atak yapan Albon, viraja daha çok hız taşımış ve 7 kez dünya şampiyonunun dışarısından süzülmeyi başarmıştı.

Taylandlı pilot, 4. virajın çıkışında Hamilton'ın büyük ölçüde önüne geçmeyi başarmıştı ancak Hamilton, viraj çıkışında önden kayma yaşamasının ardından sol ön lastiğiyle, Albon'un sağ arka lastiğine değmişti.

Bu temasın ardından Albon, spin atarak çakıl havuzuna uçmuş ve büyük ihtimalle kazanacağı yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı. 

 

Red Bull motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, bu olayı Albon'un Red Bull kariyerinin sona ermeye başladığı olay olarak tanımlarken; Albon'un bu andan itibaren özgüvenini geri kazanamadığını ekledi. 

Motorsport-Total.com'a konuşan Marko, şunları söyledi: "Dördüncü virajdaki olay ünlü. Bence bu, Hamilton'ın Albon'un kariyerini mahvettiği olaydı."

"Hamilton, 2020'de onu çakıla yollamasaydı; Albon o yarışı kazanırdı. Sonrasında belki de her şey farklı olurdu. Çünkü ilk galibiyetin ardından doğal alarak ruhunuz ve özgüvenininiz tamamıyla farklı bir şekilde gelişiyor."

Hamilton/Albon ikilisi, 2019 Brezilya Grand Prix'sinde de temas yaşamıştı. Albon, yine benzer bir senaryoda yeni lastikleriyle Hamilton'ı geçmişti ki Hamilton sondan bir önceki turda Albon'un içerisinden dalarak Taylandlı pilota çarpmış ve ona spin attırmıştı. 

Bu olayların ardından Albon, 2020 sezonunda istikrarsız ve kimi zaman ortalamanın altında performanslar göstermişti.

Red Bull da 2021 sezonu için Sergio Perez'le anlaşmıştı. Albon şu an takımın yedek ve simülatör pilotu konumunda bulunuyor. 

Marko, Perez'le Albon arasındaki farkı şöyle açıkladı: "Fark şu: Perez daha istikrarlı, sıralama seanslarında her şeyi bir araya getirdiğinde Imola'da 2. ve Red Bull Ring'de 3. oldu. Bunlar Albon'un alamadığı sonuçlardı. Yarışta ise Perez, temiz havada olduğunda Verstappen'le neredeyse aynı tempoda."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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