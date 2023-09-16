Marko: "Hamilton 2008 şampiyonluğunu Massa'ya versin, ne de olsa rekorları önemsemiyor"

Hamilton'ın ilk F1 şampiyonluğu Felipe Massa'nın tartışmalı 2008 Singapur Grand Prix'sini mahkemeye taşımasından ötürü tehlike altında.

Renault pilotu Nelson Piquet Jnr'ın yaptığı kasıtlı kaza, o yarışın sonucu doğrudan etkilemiş ve Massa yarışı puansız kapatmıştı.

Eğer o yarış iptal edilirse, şampiyonada durum değişecek ve şampiyonluk Massa'ya geçecek.

Avusturya'da yayınlanan Kronen Zeitung'a konuşan Red Bull danışmanı Helmut Marko, kendisine sorulan bir soru üzerine o yarışla ilgili şöyle dedi: "Bence her şey çok açıktı."

"Şahsen ben sadece bu olayın ortaya çıkarılmasının neden bu kadar uzun sürdüğünü merak ediyorum."

"Eğer yeni gerçekler varsa, dava çözülebilir. O zaman Massa'nın şansı o kadar da kötü olmaz."

"Tek soru; olayların yaşandığı diğer birçok yarışı da yeniden değerlendirmek zorunda kalırsak sonumuz nasıl olur?"

Sonrasında Marko'nun hedefinde, rekorları pek önemsemediğini söyleyen Mercedes ve Lewis Hamilton vardı.

Marko şöyle dedi: "Massa'nın Brezilya'da 20 saniye boyunca şampiyonluğu kutladığını, sonrasında bir anda her şeyin bittiğini görmek korkunçtu."

"Şampiyonluğu onun kazanmasını isterdim. Böylece rekorların kendisi için o kadar da önemli olmadığı Bay Hamilton'ın da bir şampiyonluğu eksilirdi..."

Mercedes patronu Toto Wolff geçtiğimiz günlerde Max Verstappen'in rekorlarının sadece "vikipedi" için iyi olduğunu söylemişti.