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Marko: "Güvenlik garantisi olduğu sürece yarışmalıyız"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Suudi Arabistan'daki patlamanın ardından, güvenlik garanti edildiği sürece yarışılması gerektiğini söyledi.

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Marko: "Güvenlik garantisi olduğu sürece yarışmalıyız"
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Suudi Arabistan'da cuma günü gerçekleştirilen 1. antrenman sırasında, Cidde'deki havalimanının yakınlarında bulunan bir petrol tesisinde büyük çaplı bir patlama meydana geldi.

Aramco'ya ait olan bu rafineri, Cidde pistine 25 kilometreden daha yakın.

F1, Suudi Arabistanlı yetkililerin, olayın Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısı nedeniyle yaşandığını doğruladı.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, ikinci antrenman seansının başlamasından kısa bir süre önce sürücüler ve takımlar arasında acil bir toplantı yaptı. Bu toplantıda yarışın iptal edilmesinin söz konusu olmadığı oldukça net şekilde belirtildi.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Sky Almanya'ya şöyle dedi: "Patlamadan doğrudan etkilenmedik."

"Max, aracının alev aldığını düşündü çünkü yoğun bir yanık kokusu vardı. Daha sonra tüm verileri kontrol ettik ve araçta bir şey olmadığını gördük."

"Ancak yanık kokusunun, patlamadan geldiğini fark etti. Daha sonra, Yemen'den bir drone gönderildiği konusunda bilgilendirildik."

"Suudi'lerin bir savunma sistemi var ama nedense, bu drone engellenemedi. Zamanlamanın kasıtlı ayarlandığını düşünüyorum. Grand Prix'de çok daha fazla dikkat çekeceklerini biliyorlar. Bu konseptin bir parçası."

"Antrenmanların normal bir şekilde yapılacağı konusunda toplantı yapıldı. Daha sonra, yarışın sürücüleri veya izleyicileri tehlike altında bırakmadan devam edebilmesi için, güvenliğin nasıl sağlanacağı hakkında resmi taraftan bir açıklama yapılacağını düşünüyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marko, sürücülerin nasıl hissettiği konusunda, "Max bu konuda biraz daha rahat. Perez biraz korkmuş durumda ama Meksika'da yaşamak daha güvenli değil."

"Pandemi var, Avrupa'da savaş var ve şimdi birkaç kilometre ötemizde füze saldırısı var. Bu artık normal veya hoş değil." dedi.

Marko, yarış yerleri hakkında, "Bu seçebildiğimiz bir şey değil."

"Biri kasıtlı olarak dikkat çekiyor. Beş hafta öncesine kadar Avrupa'da böyle bir savaşın olacağını kim tahmin edebilirdi? Neresi güvenli? Neresi artık güvenli değil? Bunun kararını vermek spora bırakılmamalı." dedi.

Marko, yarışın devam etme kararı üzerine, "Bence yapılması gereken doğru şey bu."

"Söylendiği gibi: drone saldırıları var ve sık sık yapılıyor. Suudi Arabistan'ın çok iyi bir savunma sistemi var. Bunun neden işe yaramadığı bulunacak."

"Sonuç olarak ilk drone bu değil. Ancak büyük çaptaki ilk saldırı bu. Terörün normal hayatı tamamen etkilemesine izin vermemeliyiz. Eğer önümüzdeki iki gün için güvenlik garantisi varsa, o zaman yarışmalıyız." dedi.

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