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Marko: "Güncellenmiş Mercedes'in hızı etkileyici değil"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in getirdiği yeni güncellemeden etkilenmediklerini söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Marko: "Güncellenmiş Mercedes'in hızı etkileyici değil"
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Mercedes, Bahreyn testlerine yepyeni bir araç getirdi ve aracın sidepod kısmı, testlerin başlangıcından itibaren herkesi etkiledi.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, OE24 ile yaptığı röportajda, bu etkileyici tasarım sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Öyle mi? Biz daha çok performansa baktık ve o kadar da etkileyici değildi."

"Mercedes'in getirdiği şey devrim niteliğinde görünüyor. Fakat önemli olan ne kadar zaman getirdiği. Her zaman derim: En önemli şey yeniden hızlı olmak. Mercedes geçen yıl da testlerde gerideydi. Biz öncelikle kendi aracımızla ilgileniyoruz ve bu konuda oldukça iyiyiz."

"Dalgalanmayı kontrol altına aldık ve hem yeni araçtan hem de güncellemelerden çok memnunuz. Şimdi sadece cumartesi günkü sıralama turlarını bekliyorum. O zaman motorlar tam güçte çalışacak ve tüm kozlar oynanacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Motorsport Images

Mercedes, aracın taban kısmında da yenilik olduğunu söylemişti.

Bu sorulduğunda Marko, "Kazadan sonra bir vinç kaldırmadığı sürece rakiplerimizin aracının alt kısmını göremiyoruz. Biz sadece gelecek hafta en önde olmaya odaklandık." dedi.

Lewis Hamilton, Ferrari'nin en hızlısı gibi göründüğünü söylemişti ve bu sözler Marko'ya da soruldu.

Marko, "Ferrari kış boyunca epey gelişti. Çok farklı koşullarda ve tüm lastik hamurlarında hızlıydılar. Fakat Hamilton yeni güncellemelerimizi henüz görmemiş olmalı. Bunlarla hemen ilk sıraya çıktık ve önemli olan da bu. Aracımızın tüm güncellemelerle beraber olması gerektiği gibi çalışmasından dolayı rahatladık." dedi.

Marko, Auto Motor und Sport'a verdiği bir başka röportajda, "Güncellemeler bize yarım saniyeden fazla zamana getirdi. Artık önden kayma sorunumuz daha az. Rüzgar tüneli ile pist üstündeki korelasyon beklenenden çok daha iyi. Max'in turları çok güçlüydü." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Motorsport Images

 

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