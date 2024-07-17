Marko, bazı pilotları "koltukları işgal ederek genç sürücülerin yolunu tıkamakla" suçladı

Helmut Marko, uzun süredir Formula 1'e yeni yetenekler kazandırmaktan sorumlu ve Speedweek’teki son köşe yazısında belirli Formula 1 sürücülerini "koltukları işgal etmekle" suçladı.

Marko yazısında, genç Oliver Bearman’ı bir koltuk boşalırsa neler olabileceğine dair bir örnek olarak gösteriyor ve ona göre orada olmaya layık olmayan birçok pilot koltukları işgal ediyor.

Marko’nun makalesinin büyük kısmı, Red Bull'un Silverstone'daki başarıları ve yaklaşan Macaristan Grand Prix'si için gereken hazırlık çalışmalarına dair görüşlerine odaklanıyor.

Ancak yazının sonlarına doğru, çeşitli Red Bull genç sürücülerinin hafta sonu performanslarını değerlendirirken Marko, doğrudan konuya girdi.

Marko, Speedweek’teki köşesinde “Gelecek yıl, Oliver Bearman, Formula 1'e geçiş yapacak olan bir sürücü olacak ve doğru zamanda doğru yerde bulunmuş olacak.”

“Ferrari'deki yarışı, ona GP geleceğini gösterdi. Eğer Formula 2 sonuçlarını dikkate alırsanız, onun için işler çok daha kötü görünebilirdi.”

“Ama gençlerin Formula 1'e gelmesi iyi bir şey, ben bunu kesinlikle destekliyorum.”

“İsim veremem ama alanda durağanlaşmış ve ruh hallerine göre daha iyi ya da daha kötü olan sürücüler var.”

“Genç sürücülerin yolunu tıkıyorlar.”

“Takımlar da gençlerden korkuyor.”

“Gençler elbette hata yapar ama ben birisinin hata yapmasını ve geleceğe umutla bakmasını, hiçbir ilerleme kaydedilmemesine yeğlerim.” diye yazdı.

Marko açıkça herhangi bir isimden bahsetmese de muhtemelen pek çok F1 hayranı uzun süre kaldığını düşündüğü birkaç sürücüyü işaret edebilir.

Sonuçta, 2024, Formula 1'in 74 yıllık tarihinde hiçbir sürücü değişikliğinin olmadığı ilk sezon oldu. 2023'ün sonunda tam zamanlı tüm F1 sürücüleri, 2024 için aynı takımlarla yeniden sözleşme imzaladı.

Bu madalyonun diğer yüzü ise, 2025’in transfer sezonunun, 2024’te daha herhangi bir araba piste çıkmadan önce başlaması oldu. Ancak şu anda 2025'te Formula 1’e giriş yapmayı planlayan tek çaylak Oliver Bearman. 2025 için diğer onaylanmış sürücülerin hepsi daha önce tam sezon F1 deneyimine sahip.