Marko: "Görevim, yeterince iyi olmayan sürücülerin boşa kürek çekmemesini sağlamak "
Helmut Marko, yeterince iyi olmayan pilotların boşa kürek çekmemesi için çaba sarf ettiğini ve bunu acımasızlık olarak görmediğini söylüyor.
Red Bull kariyeri boyunca Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi şampiyonların yanı sıra Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz gibi yarış kazanmış isimlerin gelişiminde büyük rol oynayan Marko, bunun yanı sıra birçok ismin kariyerinin bitmesinin de ana sebebi.
Marko denince akla gelenler arasında 2011 sezonu bittikten sonra bir anda her iki Toro Rosso pilotunu da kovması ve Daniil Kvyat'ın kariyerini iki kez sona erdirmesi gibi olaylar yer alıyor
Bu durumun kötü şöhrete yol açtığı da söylenebilir, hatta 2009-2011 arasında Toro Rosso'da yarışan Jaime Alguersuari, Marko'nun halen kabuslarına girdiğini söylemişti.
Ancak bu kötü şöhreti umursamadığını söyleyen Marko, tek amacının yetersiz gördüğü isimlerin boşa kürek çekmemesini sağlamak olduğunu belirtiyor.
Road and Track isimli bir programda konuşan Marko, "Motor sporlarında kazanamayan isimlerin her zaman bir bahanesi olur; bazen motor, bazen lastikler, bazen şasi, böyle gider."
"Birçok sürücü aileleri tarafından destekleniyor, bazen sahip olduklarından daha fazla para harcıyorlar, tek istekleri çocuklarının ünlü bir yarışçı olması."
"Benim görevim, ailelere boşa para harcamamalarını söylemek ve farklı bir yoldan gitmelerini telkin etmek."
"Elbette baskı yüksek olacak, biz şampiyon bir takımız. Ancak eğer baskıya direnemiyorsanız, yarışmak sizin için en doğru iş olmayabilir."
"Bir aşamada, karşınızda özel biri olduğunu ve onu yenmenin mümkün olmadığını kabul etmeniz gerekiyor. Benim işim ailelerin ve pilotların bunu anlamalarını sağlamak. Yaptığım şey zalimce mi? Hiç sanmıyorum."
"Örneğin Max [Verstappen] ile takım arkadaşı olmak kariyeriniz açısından hoş bir şey değil." dedi.
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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