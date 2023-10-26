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Marko: “Gitme zamanımı söyleyecek kişi ‘Bay Horner’ değil”

Christian Horner’la arasında sorun olduğu konuşulan Helmut Marko, Red Bull’da iktidar savaşı olduğu haberlerinin sebebinin çok fazla galibiyet almaları olduğunu düşünüyor.

Editör Jamila Rustamova
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Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal, Helmut Marko, Red Bull Racing Consultant

Brezilyalı gazete yayını Globo’ya göre, Red Bull’daki konumu için endişelenmesi gereken tek kişi Sergio Perez değil, aynı zamanda Marko’nun da işi tehlikede.

Söylentiler Christian Horner'ın AlphaTauri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak istediği yönünde. Görünüşe bakılırsa Horner ve Marko'nun anlaşamadığı konulardan birisi de Yuki Tsunoda'nın takımdaki geleceğiydi. Horner'ın bunun gibi pek çok konuda Marko ile fikir ayrılığına düştüğü konuşuluyor.

Görünüşe bakılırsa Horner, Red Bull'un sportif CEO'su Oliver Mintzlaff'ın da desteğiyle Marko'nun görevden alınmasını istiyor.

Horner, bu spekülasyonları reddetti. Red Bull takım patronu, Marko’nun takımdaki ‘çok değerli rolü’ hakkında konuşmadan önce, o olmasaydı ‘şu an olduğu pozisyonda’ olmayacağını söyledi.

‘Her şeyin yolunda’ olduğunu ve dedikoduların can sıkıntısından dolayı çıktığını söyleyen ve Dietrich Mateschitz’in vefatından sonra Red Bull’un ‘uyum sağlamak, kendilerini farklı konumlandırmak’ zorunda kaldığını kabul eden Marko, şunları söyledi:

“Bence biz çok fazla kazanıyoruz! Ortada gerçek haberler yok ve şimdi bir şeylerin uydurulması gerekiyordu.”

“Genel olarak takımdaki yapı ve atmosfer gayet iyi. Ufak fikir ayrılıkları olduğu açık fakat her şey yolunda.”

“Şu an Red Bull Racing’in en başarılı sezonunu yaşıyoruz. Fakat bunun bizim davranış şeklimizle ve birbirimize karşı nasıl davrandığımızla bir ilgisi yok.”

Horner ile ilişkisi hakkında ise Marko, “Bay Horner’ın” gitme zamanını söyleyecek kişi olmayacağını açıkça belirtirken, her şeyin yolunda olduğu konusunda ısrarcıydı.

“27 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Bunu birlikte kurduk.”

“İş bölümü şu şekilde: Christian operasyonel işleri yapıyor, ben daha çok strateji kısmıyla ilgileniyorum. Bu iyi. Şimdiye kadar iyi gitti ve gelecekte de iyi olup olmayacağını göreceğiz.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the garage

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the garage

Bu arada kendisi, Marko ve Horner arasındaki güvenin önemine değinen son dünya şampiyonu Max Verstappen, kimsenin bir yere gitmediğini söyledi.

"Ben Helmut’a güveniyorum ve o da bana güveniyor – bu çok önemli. Ancak bu Christian’la da böyle.”

“Dietrich geçen sene vefat ettikten sonra, Avusturya tarafından birkaç yeni yönetici eklendi. Fakat bu iyi bir şey. Konuştuk. Her şey önceden yaptığımız gibi aynı kalıyor.”

“Herkes birlikte ve aynı rolde kalıyor. Bu da bizim için önemli.”

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