Marko: "Gerilememizin Newey ile bir ilgisi yok"

Newey, mevcut sezonun başında, 2025'te Red Bull şirketinden ayrılacağını ve artık RB20 aracındaki görevinden geri adım atacağını açıkladı.

Red Bull sezona güçlü bir şekilde başladı ancak McLaren'ın geçtiğimiz hafta sonu Monza'daki yarışın ardından şampiyonadaki farkı sadece sekiz puana indirmesiyle son zamanlarda performans mücadelesi veriyor.

Max Verstappen, haziran ayındaki İspanya Grand Prix'sinden bu yana podyuma çıkamadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ancak Marko, Speedweek için kaleme aldığı köşe yazısında Newey'nin ayrılışının takımın formundaki düşüşle bağlantılı olmadığını belirtti.

Marko, "Elbette taraftarlar, düşüşümüzün Adrian Newey'nin ayrılışıyla bir ilgisi olduğunu düşünüyor."

"Ancak bu doğru değil. Newey ilkbahardan beri araçtaki güncellemelerin tüm ayrıntılarına dahil değil."

"Elbette onun varlığı inkar edilemez: Newey Newey'dir, onu her zaman farklı kılan inanılmaz bir deneyime sahip bir adamdır. Ancak sorunumuz başka bir yerde yatıyor." şeklinde konuştu.