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Formula 1

Marko: "Gençleşmiyorum, zamanla Red Bull'daki görevlerimden geri çekileceğim"

Uzun zamandır Red Bull F1 takımının danışmanlığı görevini sürdüren Helmut Marko, bir noktada görevlerinden geri çekileceğini söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Helmut Marko, Red Bull Racing

Helmut Marko, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Uzun süredir Red Bull’un danışmanlığını yapan Helmut Marko, 80'li yaşlarına gelmesinin ardından gelecekte takımdaki görevlerinden geri çekilmesinin doğal olacağını söyledi.

Marko, F1 padoğunun en yaşlı ve en deneyimli üyelerinden biri ve son yirmi yıldır olduğu gibi bugün de Red Bull'da kritik bir rol oynamaya devam ediyor.

Marko hâlâ görevine devam edebilecek kadar zinde hissettiğini ancak doğal olarak bazı sorumluluklarından geri çekileceğini belirtti.

Marko, Red Bull Racing takımının kuruluşunda kilit bir figürdü ve şirketin ortak sahibi Dietrich Mateschitz ile birlikte çalışarak şu anda şampiyonluk kazanan bir imparatorluk yarattı.

Günümüzde bile, Red Bull'da önemli bir role sahip olan Marko'nun Max Verstappen ile büyük bir dostluğu olduğu biliniyor. 81 yaşındaki Avusturyalı, her grand prix'ye seyahat ediyor ve en azından 2026'ya kadar devam etmeyi planladığını belirtti.

Inside Line F1 podcast'ine verdiği demeçte, “Artık gençleşmiyorum.”

“Sözleşmem 2026'ya kadar devam ediyor ama fiziksel ve zihinsel olarak işimi yapabilecek durumda olduğum sürece devam edeceğim.”

“Bundan keyif alıyorum ama doğal olarak giderek daha fazla geri çekileceğim ve umarım yerime geçecek iyi birini bulurum.” dedi.

Marko'nun kilit rollerinden biri genç yetenekleri yetiştirmek. Avusturyalı danışman, Red Bull basamaklarında kimin yükselip kimin yükselmeyeceği konusunda acımasız olmasıyla biliniyor. Ancak kuşkusuz en başarılı genç yeteneklerinden biri son şampiyon Max Verstappen ve Marko ona bu kadar genç yaşta F1 koltuğu vererek nasıl bir risk aldığını hatırlıyor.

“Verstappen ile anlaştığımızda 15 yaşındaydı.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Takım Patronu, Dr. Helmut Marko,

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Takım Patronu, Dr. Helmut Marko,

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

“Suzuka'daki ilk yarışına çıktığında 16 yaşındaydı.”

“Suzuka en zorlu pistlerden biri, eski tarz ve çok fazla eleştiri aldık, bilirsiniz,’Tehlikeli, daha çok genç...’ vb. dediler ve şimdi maalesef kuralları değiştirdiler.”

“Max ile bir saat ya da yaklaşık iki saat oturduk ve karşımda çok genç bir bedende olgun bir adam vardı ama ne istediği ve bunu nasıl başarmak istediği konusundaki vizyonu çok netti.”

“Bu yüzden benim için onu Formula 1 aracına bindirmek bir risk değildi. Evet, bazı kazalar geçirdi ama neredeyse herkes ilk başladığında bazı kazalar geçirir.” diye açıkladı.

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