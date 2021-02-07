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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Gençlerin hiçbiri Red Bull için hazır değildi"

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Marko: "Gençlerin hiçbiri Red Bull için hazır değildi"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull gençlerinden hiçbirinin bu sezon Max Verstappen'le birlikte yarışmaya hazır olmaması nedeniyle Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Red Bull Genç Sürücü Programı'nı çok yakında tekrar rayına oturtmayı umuyor.

Red Bull'da 2021 Sezonu için Verstappen'in yeni takım arkadaşı Meksikalı pilot Sergio Perez oldu.

Takım, Mark Webber'dan bu yana ilk kez, kendi genç sürücüleri dışında birini Red Bull direksiyonuna oturtacak.

2019 yılının Belçika GP'sinde sürpriz bir kararla Pierre Gasly'nin yerine getirilen Alex Albon yeterince etki yaratamamış ve Mercedes'le mücadelede Verstappen'e yeterli yardımı sağlayamamıştı. Red Bull da Aralık ayında aldığı kararlı Tayland asıllı İngiliz sürücüyü test ve yedek pilotu yaparak Perez'i koltuğa getirmişti.

Red Bull'daki boş koltuk için Pierre Gasly'nin de henüz hazır olmadığı düşünüldü ve yeni bir pilot arayışına başlandı.

Takım Danışmanı Marko, Motorsport-Total.com'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Elimizde ikinci koltuğa uygun kimse yoktu."

“Hedefimiz için... Dünya Şampiyonu olmak için Perez'i seçtik."

"Böylece gölgemizden kurtulacağız."

Perez'in Red Bull'la yalnızca bir yıllık anlaşması olduğu için Marko, kendi gençlerinden birini ön saflarda görmeye oldukça hevesli gözüküyor.

Takımın yetiştirdiği üç genç pilot Juri Vips, Jehan Daruvala ve Liam Lawson, 2021 yılında F2 Şampiyonası'nda yarışacak.

Kendi felsefesinin hiçbir şekilde değişmediğinin altını çizen Marko, programı yeniden eski gücüne getirmek için çabalamaya devam edeceğini söyledi.

"Juri Vips ve Liam Lawson sahip olduğumuz iki büyük yetenek. Tıpkı Jehan Daruvala gibi. Kendi gençlerimizle elde ettiğimiz başarıların eşi benzeri yok."

"Takımdaki iki kişinin de Red Bull gençlerinden olmaması utanç verici bir şey değil."

2021'de Red Bull, üst düzey takımında kendi saflarından iki kişiyle yarışamayacak olsa da AlphaTauri koltuğuna kendi gençlerinden biri oturacak. 20 yaşındaki yeni çaylak Yuki Tsunoda, takımda bu sene Pierre Gasly'yle birlikte yarışacak.

Marko, F1'e ilk Japon sürücüyü kendilerinin getirmiş olduğunu vurguladı ve üst segmentte yeni bir genç değeri F1'e kazandırmış olduklarını söyledi.

 

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Editör Zeynep Temel

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