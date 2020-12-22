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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Gençleri her zaman F1'de yarıştırmak mümkün değil"

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Marko: "Gençleri her zaman F1'de yarıştırmak mümkün değil"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, genç sürücüleri düzenli olarak Formula 1'e getirmenin mümkün olmadığını, ancak "gerçekten önemli" bir pilota sahiplerse, 2022'de o ismi F1'e getirebileceklerini söyledi.

Red Bull, son yıllarda Formula 1'e çok sayıda genç sürücü getirdi ve şu anda bunların bir kısmı çeşitli takımlarda yarışıyor.

Sebastian Vettel, Red Bull ile dört kez dünya şampiyonu oldu ve gelecek yıl Aston Martin'le mücadele edecek. Carlos Sainz, Ferrari ile yarışırken, Daniel Ricciardo da McLaren için yarışacak.

Ayrıca Red Bull'da Max Verstappen, AlphaTauri'de de Pierre Gasly var. Yuki Tsunoda, gelecek yıl Gasly'nin AlphaTauri'deki yeni takım arkadaşı olacak ve griddeki Red Bull akademisinde yetişmiş pilot sayısı altı olacak.

Diğer yanda Daniil Kvyat ve Alex Albon da yarış koltuğundan ayrıldılar.

Red Bull'un danışmanı ve genç sürücü programını yöneten Helmut Marko, Servus TV'de şöyle konuştu: “Genç bir sürücü bizim için önemliyse, 2022'de ona kendini kanıtlaması için bir şans verebiliriz."

"Gelecek sezon, 10 yıl aradan sonra seriye yeniden bir Japon sürücü getireceğiz. Tsunoda gerçekten çok hızlı."

"Formula 2'de iyi performans gösterirlerse Formula 1'e geçebilecek Juri Vips, Lawson ve Daruvala var."

"Programımızdaki pilotlardan biri Estonyalı ve biri Hintli. Yani farklı ülkelerden başka iyi yarışçılarımız var. Şimdilik alt kategorilerde yarışıyorlar."

"Formula 1'e sürekli olarak yetenekli sürücüler getirmek her zaman mümkün değil. Ancak eğer diğer takımlar aynı genç sürücü listesine sahiplerse, o zaman bundan gayet mutlu olmalılar."

"Buna ek olarak, Formula 1'e girmeyi başaramayan sürücüler de yarışlara katılarak para kazanıyorlar, onlar da kendi istediklerini yapıyorlar."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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