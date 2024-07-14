Marko, Gasly'nin Red Bull dönemi hakkında konuştu: "Verstappen'in kendisinden daha hızlı olduğunu kabul edemedi"

Max Verstappen ile Red Bull'da takım arkadaşı olduğu dönemde Gasly, Hollandalı sürücüye ayak uydurmakta zorlandı ve Red Bull, 2019 sezonunun ortasında Gasly'yi Toro Rosso'ya geri gönderme kararı aldı.

Gasly'nin zorlandığı Red Bull'daki son iki yarışında, Fransız pilotun Almanya Grand Prix'si antrenmanlarında kaza yapması ve yarış sırasında Alex Albon ile çarpışması sonucu sorunlar doruğa çıktı birkaç hafta sonra Albon, Gasly'nin yerine Red Bull koltuğuna geçti.

Macaristan'da Gasly, altıncı sırada gelerek başarılı bir performans sergiledi ancak lider sürücüler tarafından tur yedi, Verstappen ise Lewis Hamilton’ın en yakın rakibi olarak ikinci sırada yer aldı.

Kaybedecek pek bir şey kalmayınca, Red Bull sezon ortasında bir değişim yaptı ve Gasly, Toro Rosso'ya (şimdi VCARB takımı) yerleşerek sezonun ikinci yarısında çok daha keyifli bir dönem geçirdi.

O dönemde, Red Bull danışmanı Helmut Marko, Gasly'nin Red Bull'u kendi sürüş tarzına daha iyi uydurmak için Adrian Newey ile tartıştığına dair spekülasyonların ardından sahne arkasında bazı gerilimler yaşandığını ima etmişti.

Avusturyalı, “Gasly’ye Verstappen ayarını kullanmasını söyledik. Bu ayarı kendi sürüş tarzına adapte etmesi gerekiyor. Sürüşe odaklanmalı ve sürekli olarak Bay Newey'e arabayı nasıl yapacağını söylememeli.” demişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, leads Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Beş yıl sonra GrandPrix247.com'a konuşan Marko, Gasly'nin hayal kırıklığının nedeninin durumu kabul edememesi olabileceğini söyledi.

Marko'ya, Gasly'nin her bindiğinde arabayı sürekli olarak "yeniden icat etmeye" çalıştığını söylediği hatırlatıldığında, Marko güldü.

"Evet. Budapeşte'de tur yediğinde, farklı bir süspansiyon istemişti."

"O bir mühendis değil. Sadece bahaneleri tükeniyordu ve Max'in daha hızlı olduğunu kabul edemiyordu." dedi.

Red Bull'un genç programı, Formula 2 şampiyonasında lider olan Isack Hadjar ve Formula 3 sıralamasında ikinci olan genç Arvin Lindblad gibi umut verici isimlerle doluyken, Marko yeni bir Max Verstappen arayışında olmadığını söyledi.

“Yeni bir Max aramıyorum çünkü Max eşsiz.”

“Ve onun takım arkadaşı olmak herkes için zor olacak. İkinci sürücümüz maalesef beklediğimiz gibi performans göstermiyor. Bu yüzden yaz tatilinde ne yapacağımızı değerlendireceğiz.” dedi.

Gasly'nin takımdan çıkarılmasından beş yıl sonra, Red Bull başka bir sezon ortası değişikliği olasılığını değerlendiriyor. Geçen yıl yaz tatilinden önce Nyck de Vries'i çıkararak Daniel Ricciardo'yu Silverstone'daki umut verici bir Pirelli lastik testinin ardından geri getiren Red Bull, Sergio Perez'in kalma şansının azaldığını göz önünde bulunduruyor.

Meksikalı pilot kısa bir süre önce Red Bull ile iki yıllık bir sözleşme imzalamış olsa da son altı yarışta puan alamaması -sadece 15 puan toplayabildi- sözleşmesinde Max Verstappen’e göre öngörülen minimum 100 puan sınırının dışında kalmasına neden oldu. 137 puan geride olan Perez, bu fark nedeniyle Red Bull'un onu değiştirme hakkını kullanabileceği bir çıkış maddesini tetikleyebilir.

Ricciardo koltuk için en önde gelen aday ve Liam Lawson, RB20'nin direksiyonundaki hızını görmek için Perşembe günü Red Bull için bir çekim günü gerçekleştirdi.

Marko, Red Bull'un ne yapacağına dair bir kararı yaz tatilinde vereceğini yineledi ve Perez'in kariyerini kurtarması için son iki yarışın kritik olduğunu belirtti.

“Tüm Formula 1 sözleşmelerinde çıkış maddeleri vardır, bunların çoğu performansla ilgilidir veya en iyi sürücüler için diyelim.”

“Daha önce de belirttiğim gibi, yaz tatili sırasında bir değerlendirme yapacağız ve ardından bir karar vereceğiz.” dedi Marko.

Lawson'ın koltuk için hazır olup olmadığı sorulduğunda, Marko, “Önce görmemiz gerekiyor. İki yarış daha var ve Lawson ile daha fazla etkinlik olacak. Ayrıca çok iyi performans gösteren Yuki Tsunoda da var.” dedi.