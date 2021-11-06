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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Marko, Gasly'nin Meksika'da Mercedes ve Red Bull'a yakın olmasını umuyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, cuma günkü performansların ardından AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin de öndeki mücadeleye dahil olmasını umuyor.

Marko, Gasly'nin Meksika'da Mercedes ve Red Bull'a yakın olmasını umuyor

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında güçlü bir turla en hızlı isim olmayı başarmıştı.

Bu hafta sonu kendi ülkesinde yarışan Sergio Perez ise ilk seansta takım arkadaşının hemen arkasındaydı ve ikinci seansta ise 0.5 saniye geride kaldı.

Motorsport-Total'e konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Perez'in de bu hafta sonu iyi performans göstermesini beklediğini dile getirdi.

Marko, "Perez, Max'e çok yakın. Pistteki yoğun trafik nedeniyle şimdiye kadar temiz bir tur atamadı."

"Bence cumartesi günü orada olabilir. Her halükarda gridin ön tarafındaki mücadele çok yakın olacak."

"Max çok hızlı görünüyor. Fakat sonrasındaki grup çok heyecanlı olacak. İkincilikten beşinciliğe kadar herkes birbirine çok yakın görünüyor." dedi.

AlphaTauri, cuma günü çok güçlü bir performans göstermişti ve Pierre Gasly, ilk seansta, öndekilerle benzer tempoda gidebilen tek isimdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Marko, "Gasly'nin gridin ön tarafındaki mücadeleye dahil olabileceğiniz düşünüyorum. O da henüz temiz havada iyi bir tur atamadı." dedi.

Motorsport-Magazine'le olan bir başka röportajında Marko, takım olarak hatalardan kaçınmak zorunda olduklarının altını çizdi.

"Meksika'daki en büyük rakibimiz, kendimiz. Önümüzde bir sürü engel var. Teknik sorun olabilir, başarısız bir pist op olabilir, yani neler olacağını asla bilemezsiniz."

"Buna ilk turu ve yanlış zamanda piste girebilecek bir güvenlik aracını da ekleyebiliriz. Pek çok öngörülemeyen şey var."

Marko, Meksika'daki motor üstünlüğünün bu yıl olmadığını söyledi.

"Artık burada tek başına motora güvenemeyiz. Bütün paketin doğru olması gerekiyor."

"Dünkü seansa baktığımızda, Hamilton en hızlı turunda birkaç kez dışa açıldı. Muhtemelen bu ona 0.2 veya 0.3 saniyeye mâl olmuş olmalı. Fakat Max'in turu da pek mükemmel değildi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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