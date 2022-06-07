Marko: "Gasly'nin AlphaTauri'den daha iyi bir alternatifi yok"

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Sergio Perez, Monako GP hafta sonunda Red Bull ile iki yıllık yeni kontrat imzaladı ve önümüzdeki iki yıl boyunca Avusturyalı ekipte Max Verstappen'in takım arkadaşı olacak.

Bu, 2023 sonuna kadar anlaşması bulunan Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda için kötü bir haber.

Özellikle Gasly, son yıllarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyordu ve pek çok kesim kendisinin ana takıma dönmesini bekliyordu.

Ancak Perez'in kontrat yenilemesiyle, Gasly'nin AlphaTauri'de kalmaktan ya da alternatif aramaktan başka çaresi kalmadı.

Mevcut gride bakıldığında Alpine, Gasly için iyi bir seçenek gibi görünse de, Fransız üreticinin Esteban Ocon'la uzun vadeli anlaşması var ve yanındaki koltuk da ya Fernando Alonso'ya ya da Oscar Piastri'ye gidecek.

McLaren'da Daniel Ricciardo'nun ya da Aston Martin'de Sebastian Vettel'in koltuğu, ikilinin F1 gelecekleriyle ilgili kararlara bağlı olarak birer seçenek olabilir.

Ancak Helmut Marko'ya göre Gasly'nin elinde AlphaTauri'den daha iyi bir seçenek yok.

Marko, "Monako'daki cuma antrenman seanslarından önce, Checo'nun hafta sonuna daha fazla konsantre olabilmesi için yeni sözleşme imzaladık."

"Red Bull'un tarihine bakarsanız, bizi farklı kılan bir özellik vardır: Biz sürekliliğe önem veririz ve ileriye dönük plan yaparız. Bu yüzden önümüzdeki birkaç yılın tamamen netleşmesini istedik."

"Checo ile sözleşme yenilemeden önce Gasly'e giderek ona durumu anlattım. Artık 2023'ten sonra onunla neler yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor."

"Peki alternatifi nedir? Bence AlphaTauri'den daha iyi bir alternatifi yok."

Perez'in kontrat yenilemesi bir domino etkisi yaratacak ve tüm sürücüler yüksek ihtimalle yerini koruyacak.

Bu da F2'de yarışan Red Bull sürücüleri Dennis Hauger, Liam Lawson, Jehan Daruvala ve Juri Vips için iyi bir haber değil.

Marko, "Muhtemelen -F1'deki- sürücülerimiz yerlerinde kalacaklar."

"Fakat COVID-19 süreci devam ediyor ve kimsenin hastalanmasını istemesem de gençlere fırsat doğabilir."

"Yine de normal şartlarda genç sürücülerimizin tam zamanlı bir koltuk için bir yıl daha beklemeleri gerekiyor." dedi.

Gasly'nin anlaşması 2023 sonunda bitiyor.

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Red Bull Content Pool