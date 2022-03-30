Marko: "Gasly'i kaybetmek istemiyoruz"

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Red Bull'da Max Verstappen'in 2028 yılına kadar anlaşması bulunuyor. Fakat takım arkadaşı Sergio Perez'in sözleşmesi 2022 sezonunun başında sona erecek.

Perez'in koltuğu için birkaç aday var ve bunlardna en önemlisi AlphaTauri ile başarılı yıllar geçiren Pierre Gasly.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Gasly'nin 2023'te ana takıma geri dönme olasılığını reddetmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Motorsport.com'a konuşan Gerhard Berger, Gasly'nin ikinci bir şans için yeterince iyi olduğunu öne sürmüştü.

Marko'ya, Cuma günü ilerleyen saatlerde Formel1.de'nin YouTube kanalındaki yayınlanacak bir videoda, Berger'in sarf ettiği sözler soruldu.

Marko, eğer Gasly'e Red Bull'a geçiş fırsatı verilmezse, kontratının bitiminden sonra kendilerinden ayrılacağını ve bunu istemediklerini dile getirdi.

Bu sözleri yorumlaması istenen Marko," Gerhard haklı ama şu anda Checo ile anlaşmamız var ve bu iki sürücünün performansını karşılaştırmak zorundayız."

"Bunun için hâlâ bolca zamanımız var, en azından sezon ortasına kadar."

"2023 yılına kadar Gasly ile sözleşmemiz var fakat bu sözleşme sona erer ona ana takıma yükselme fırsatı sunmazsak büyük ihtimalle onu kaybedeceğiz."

"Bunu da istemiyoruz." dedi.