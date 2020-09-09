Marko: "Gasly'i göndermemizi tavsiye eden Hamilton, şimdi onu savunuyor"

Pierre Gasly, 2019 sezonunun ortasında Red Bull'dan Toro Rosso'ya gönderilmiş ve yerini Alex Albon almıştı.

Gasly, Toro Rosso ile 2019 Brezilya'da podyuma çıktı ve geçen hafta sonu yapılan İtalya yarışında ilk zaferini aldı.

Yarışın ardından konuşan Lewis Hamilton, "Pierre harika bir iş çıkardı ve başarıyı hak ediyor. Umarım bu onun için ileriye gitme konusunda bir fırsat yaratır. Ayrıca burada, kendisini gönderen takımı yendi. Bu kesinlikle onların canını acıtmalı." diyerek Red Bull'u eleştirmişti.

Ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'dan Hamilton'a yanıt gecikmedi.

F1News'in haberine göre Marko, Alman Sport1 TV kanalında, "Doğruyu söylemek gerekirse, 2019 yılıydı ve Lewis uçakta giderken Christian Horner ile konuştu. Bize Pierre Gasly'nin yerine Alex Albon'u geçirmemizi tavsiye etti. Bu konuşma, yaz arasında, yani sürücü değişikliği yapmadan önce gerçekleşti."

"Şimdi, geçen yıl göndermemizi önerdiği sürücü, AlphaTauri ile İtalya Grand Prix'sini kazandı. Bu, Hamilton'un uzmanlığı hakkında çok şey anlatıyor..."

"Bize neden tavsiye vermeye devam ettiğini bilmiyorum ama sözlerinin önemi yok. Yabancıların görüşleriyle ilgilenmiyoruz. " dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Race Winner Pierre Gasly, AlphaTauri celebrates in Parc Ferme with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Marko, sonrasında Albon'a arka çıktı.

"Aynı takımda herkes Max'e kaybedebilir. Albon'a yönelik yapılan eleştiriler haksızlık. Bir yandan bu yıl şanssızdı, diğer yanda onu etkileyen çok fazla stratejik hata yaptık."

"Hafta sonumuz temiz ve en iyi şekilde geçerse, iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyoruz. Bu yıl çok sık böyle olmadı."

"Ayrıca AlphaTauri'yi gelecekte daha da güçlü hale getirmek istiyoruz ve bu da bir takım liderine ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor."