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Formula 1 Haberler

Marko: “Gasly, şu anda en iyi formunda”

Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Selin Elif Köse

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Gasly’nin şu ana kadarki en iyi formunda olduğunu söyledi ve bu nedenle, Fransız pilotu AlphaTauri’de takıma liderlik etmesi için tuttuklarını söyledi.

Marko: “Gasly, şu anda en iyi formunda”

Pierre Gasly, Daniel Ricciardo’nun Red Bull’dan ayrılması üzerine ana takıma terfi edilen isimdi. Ancak beklenilenin oldukça altında bir performans sergiledikten sonra sezon ortasında, tekrardan AlphaTauri’ye gönderildi ve yerini Alex Albon aldı. Bundan sonra ise işler Gasly için iyi gitmeye başladı ve genç pilot, İtalyan takıma döndüğünden bu yana 1 galibiyet ve 2 podyum kazandı.

Bu sene de istikrarlı ve güçlü performans sergileyen Fransız pilot, AlphaTauri’nin takımlar şampiyonasında 5. sıraya yerleşmesinde büyük rol oynadı. Gasly, pek çok kez Red Bull’a geri dönmek istediğini dile getirdi ve geçtiğimiz günlerde Sky Sport’a verdiği demeçte, bunun mümkün olduğunu ancak takımının isteğine bağlı olduğunu belirtti.

Gasly, “[Red Bull’a] geri dönmemin kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu, iki tarafında istemesi lazım. Benim açımdan, rekabetçi bir araçta olmak istiyorum. Podyumlar, galibiyetler ve şampiyonluklar için mücadele etmek istiyorum. Eminim bu konuyu önümüzdeki haftalarda ve aylarda tartışacağız. Geleceğimin nasıl göründüğünü, Red Bull’la mı yoksa AlphaTauri’yle mi devam edeceğimi konuşacağız.”

“Şu anda Red Bull’da yarıştığım zamanki halimden biraz daha farklıyım. Daha çok deneyime sahibim. Takımdan, araçtan ve kendimden ne istediğime dair açık görüşlerim var. Diğer yandan takım, bana rekabetçi olabilmem için ihtiyacım olan ve istediğim her şeyi veriyor.”

“Son 4 yıldaki en iyi formumdayım; daha eksiksiz, daha deneyimli, daha iyi fikirlere sahip ve daha sorumluyum. Bundan çok keyif alıyorum ve takıma istediğim yönde liderlik ediyorum. Yani, evet bu çok eğlenceli.” yorumlarını yaptı.

Ardından Red Bull’un motor sporları danışmanı Marko da motorsport-total.com’a verdiği demeçte Gasly ile aynı görüşte olduğunu ve Fransız pilotun, şu ana kadarki en iyi performanslarını sergilemekte olduğunu dile getirdi.

Marko, “Gasly’e bu konuda tamamen katılıyorum. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi form seviyesinde. Fakat şu anda [ana takıma olası geri dönüşü] hakkında düşünmüyoruz.”

“Verstappen’in yanında yarışmak hep tehlikelidir. Perez’in sıralamalarda ne kadar zorlandığını görüyoruz. Fakat Gasly değişti. Graz’dayken onunla uzun bir sohbet ettim. Red Bull’dayken böyle iyi performans göstermiyordu.”

Ayrıca  AlphaTauri’nin Gasly’nin düzeyinde iki pilota sahip olması halinde, Ferrari ya da McLaren yarışabilecek bir konuma gelmesinin mümkün olup olmadığı sorulduğunda Marko, “Evet, bu mümkün. Fakat, Tsunoda düzenli olarak puan kazamıyor ama Gasly bunu yapıyor. Ayrıca AlphaTauri, potansiyellerinin altında 2 veya 3 yarış geçirdi.”

“Ancak genel anlamda hedefimiz bu. Üstelik, şu anda Gasly’yi AlphaTauri’de takım lideri olarak tutmamızın sebebi de bu.” cevabını verdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: Erik Junius

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