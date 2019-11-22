Marko: "Gasly, Red Bull'da kalsa asla düzelemezdi"

Bu sene Red Bull'la sezona başlayan ancak genel olarak beklentilerin altında kalan Gasly, sezonun ikinci yarısında koltuğunu Alex Albon'a kaptırmış ve Toro Rosso'ya geri çekilmişti.

Gasly, Brezilya GP'de sansasyonel bir şekilde ikinci olmayı başararak kariyerinin en iyi sonucunu aldı.

Motorsport.com'a konuşan Marko, "İyileşti ve artık gerçek Pierre'i görüyoruz. Biz her zaman ona inandık. Onun için iyi bir sonuç oldu. Red Bull'da kalsaydı asla düzelemezdi." dedi.

Genel olarak Brezilya performanslarını değerlendiren Marko, "Max mükemmeldi. Geçiş manevraları inanılmazdı. Albon da sıkıntı yaşayana kadar çok iyiydi. Bu, programımızın işe yaradığını gösteriyor. Gelecek sene öncesinde çok heyecanlıyız." dedi.

Toro Rosso'nun takım patronu Franz Tost, Red Bull'dan Toro Rosso'ya dönen Gasly için bu durumu kabullenmenin kolay olmadığını kabul etti.

Tost, "Onun için kolay bir sezon olmadı ancak geri dönmeyi başardı. Pierre, en başından itibaren bizim takımda çok rahat hissetti."

"Geri döndüğünde ofisime geldi ve 'Sanki dün de seni burada gördüm.' dedi."

"Birbirimizi tanıyoruz. Mühendisler onu tanıyorlar. Bu yardımcı oldu. Aracımızın sürüşü de kolay."

"Harika bir yarış geçirdiğini söylemem lazım. Lastik yönetimi açısından, aracını iyi yönetti. Özellikle virajlarda hızlanırken, lastiklerinin aşırı ısınmasına izin vermedi."

"Her zaman hızını kontrol altında tuttu. Kimi kendisini zorladığı zaman, bir sonraki tur hemen 0.2 - 0.3 sn daha hızlı olarak cevap verdi. Kimi, onun çok hızlı olduğunu fark etti ve fark gittikçe 3.4, 3.6, 4.0, 5.0 şeklinde arttı. Bu da onun her şeyi kontrol etmesi için yeterli farkı açmasını sağladı." dedi.