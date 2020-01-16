Marko: "Gasly kendisini suçlamalı"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Macaristan Grand Prix’sinden sonra yaptığı açıklamada Gasly’i sezonun sonuna kadar tutma “niyetinde” olduklarını söylemişti.

Ancak yarıştan bir hafta sonra Red Bull, Gasly’nin yerine Alex Albon’un getirildiğini açıklamıştı.

Gasly daha sonra harika bir performans sergiledi ve Brezilya'da Toro Rosso ile podyuma çıkmayı başardı. Sonrasında Fransız pilot, Helmut Marko'yu "verdiği sözleri tutmamakla" suçladı.

Bununla birlikte Helmut Marko kendisini savunuyor.

Red Bull'un danışmanı, "Formula 1'den bahsediyoruz, kaç bin sürücü Formula 1'e girmek istiyor ve bunun için çabalıyor biliyor musunuz? Şimdi üstteki bir Formula 1 takımından orta sıradaki bir takıma geliyor. Hâlâ para kazanıyor ve hâlâ en iyi seride yarışıyor."

"Gasly bunu ilk anda bu şekilde görmedi, ama şimdi farklı görüyor. Toro Rosso'ya döndü ve hemen bildiğimiz Gasly oldu."

"Bu şekilde güçlü bir performans sergilemesinin temel nedeni, Toro Rosso'yu sürmenin daha kolay olması ve doğal olarak baskının daha düşük olması."

"Ama sanırım suç kısmen onda. Red Bull'a geldi ve önünde sadece bir hedef gördü; Verstappen. başka hiçbir şey görmüyordu. Max'in daha hızlı olduğunu ve performansı üzerinde çalışması gerektiğini kabul edebilirdi. Ancak teknik tarafta ve diğer alanlarda hatalar aramaya çalıştı. Tarzını değiştirmeye çalıştı, farkı başka şekilde kapatmaya çalıştı, bir şeyleri değiştirdi, daha sert olmaya çalıştı. Ama bunlar tamamen yanlıştı."

"Öte yandan psikolojik olarak çok iyiydi. Böyle anlarda psikolojinin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Kvyat'ın aksine Gasly tam anlamıyla olgunca karşıladı. Bu şekilde geri dönmesini beklediğimi söylersem yalan söylemiş olurdum."

"Sanırım Red Bull'da geçirdiği altı aylık süreçte çok fazla şey öğrendi. Gelecekte harika bir pilot olabileceğini düşünüyorum. Bu, iki taraf için de iyi." dedi.

Hiç Gasly ile kişisel bir görüşme yapıp yapmadığı sorusuna, "Kriz döneminde onunla konuştum. Barcelona'daki testlerde kaza yaptı. İkinci kaza bizim için çok ciddiydi, çünkü o an aracın üstünde test için ihtiyaç duyacağımız, henüz hiç veri almadığımız parçalar vardı."

"Bütün test programımız bundan çok etkilendi. Bu olumsuz bir başlangıç oldu. Bir noktada rekabetçiydi ve sezonu onunla bitirecektik. Ama Budapeşte'de çok kötü bir yarış çıkardı, Max ona tur bindirdi."

"Sonrasında bu değişikliği yapacağımız kesinleşti. Önce bunu Franz Tost'a söyledim ve sonra da onu bilgilendirdim. Mutlu değildi ve o noktada kararı anlamadı, ama o zamandan bu yana özellikle podyum etkileyiciydi." yanıtını verdi.