Marko: “Gasly, Brezilya’da yeteneklerini gösterdi”
Red Bull’un danışmanı Helmut Marko, Pierre Gasly’nin Brezilya’da yeteneklerini kanıtladığını düşünüyor.
Pierre Gasly geçen yıl Toro Rosso’da güçlü bir performans ortaya koymuş ve Red Bull’da yarışmaya başlamıştı.
Ancak yaptığı kazalar ve karıştığı olayların ardından sezon ortasında takımdan gönderildi ve yerini Alex Albon aldı.
Fakat Toro Rosso’ya dönmesiyle birlikte Gasly performansını çok yükseltti ve Brezilya’da ikinci olarak kariyerinin ilk podyumunu aldı
Konu hakkında konuşan Red Bull’un danışmanı Helmut Marko, “Pierre burada, hepimize hangi sınıf bir sürücü olduğunu gösterdi.”
“Yetenekli olduğunu biliyoruz ve bugün bunun iyi bir kanıtıydı. Bu gerçekten harika bir sonuç.”
“Herkes onun için mutlu ve kesinlikle bunu kutlayacağız ” dedi.
Gasly’nin eski takım arkadaşı Max Verstappen de eski takım arkadaşını kutladı.
Hollandalı pilot, “Her zaman çok hızlı bir sürücü olduğunu biliyordum.”
“Başlangıçta işler belki de Pierre için olması gerektiği gibi gitti ancak bugün gördüğünüz gibi çok güçlü bir pilot.”
“Toro Rosso'da kendisini yeniden toparladı ve bu yarıştan önce bile pek çok iyi sonuçlar elde etti.” dedi.
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Marko: “Gasly, Brezilya’da yeteneklerini gösterdi”
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