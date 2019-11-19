Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Marko: “Gasly, Brezilya’da yeteneklerini gösterdi”

paylaşım
yorumlar
Marko: “Gasly, Brezilya’da yeteneklerini gösterdi”
19 Kas 2019 05:00

Red Bull’un danışmanı Helmut Marko, Pierre Gasly’nin Brezilya’da yeteneklerini kanıtladığını düşünüyor.

Pierre Gasly geçen yıl Toro Rosso’da güçlü bir performans ortaya koymuş ve Red Bull’da yarışmaya başlamıştı.

Ancak yaptığı kazalar ve karıştığı olayların ardından sezon ortasında takımdan gönderildi ve yerini Alex Albon aldı.

Fakat Toro Rosso’ya dönmesiyle birlikte Gasly performansını çok yükseltti ve Brezilya’da ikinci olarak kariyerinin ilk podyumunu aldı

Konu hakkında konuşan Red Bull’un danışmanı Helmut Marko, “Pierre burada, hepimize hangi sınıf bir sürücü olduğunu gösterdi.”

“Yetenekli olduğunu biliyoruz ve bugün bunun iyi bir kanıtıydı. Bu gerçekten harika bir sonuç.”

“Herkes onun için mutlu ve kesinlikle bunu kutlayacağız ” dedi.

Gasly’nin eski takım arkadaşı Max Verstappen de eski takım arkadaşını kutladı.

Hollandalı pilot, “Her zaman çok hızlı bir sürücü olduğunu biliyordum.”

“Başlangıçta işler belki de Pierre için olması gerektiği gibi gitti ancak bugün gördüğünüz gibi çok güçlü bir pilot.”

“Toro Rosso'da kendisini yeniden toparladı ve bu yarıştan önce bile pek çok iyi sonuçlar elde etti.” dedi.

Sonraki haber
"Brezilya GP %99 Interlagos'ta kalacak"

Önceki haber

"Brezilya GP %99 Interlagos'ta kalacak"

Sonraki haber

Racing Point, Kubica ile ilgileniyor

Racing Point, Kubica ile ilgileniyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

4
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s
5
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.