Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
Formula 1 / Aston Martin Fabrikası Haberler

Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Pierre Gasly'nin AlphaTauri'de "1 numara" olduğunu söylerken, takımda kalması için kendisine "çok iyi" ödeme yaptıklarını belirtiyor.

Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"

Pierre Gasly, 2019 yılının başında Daniel Ricciardo'nun yerine Red Bull'a geçmişti ancak bekleneni veremediği ve bir dizi kazaya karıştığı ilk 12 yarışın ardından AlphaTauri'ye gönderildi.

Fransız pilot, o günden bu yana temposunu hemen hemen her yarış daha da geliştirdi ve takıma yıllar sonra ilk zaferini getirirken, üç kez de podyuma çıktı.

Pek çok kişi Gasly'nin artık yeniden Red Bull'a alınması gerektiği konusunda hemfikri gibi görünüyor. Ancak Red Bull, en az bir yıl daha Max Verstappen ve Sergio Perez ikilisiyle devam edecek. Gasly ise 2022'yi de AlphaTauri'de geçirecek.

Kariyeri boyunca yarıştığı pek çok seride yarış kazanıp, şampiyonluk savaşı veren Gasly, neden bu formuna rağmen ana takıma alınmadığını sorgulamıştı fakat Helmut Marko, kendisine AlphaTauri'de ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ayrıca Marko, bunun için kendisi çok iyi ödeme yaptıklarını da söylüyor.

Marko, ORF'ye verdiği demeçte şöyle dedi: "Ona AlphaTauri'de ihtiyacımız var. Orada takımlar şampiyonasında beşinci sıra için savaşıyoruz."

"Şu anda gridin ortasındaki çok iyi bir takımın 1 numaralı pilotu. Hem de bunu çok iyi ekonomik koşullarla yapıyor."

"Bu, onun da memnun olduğu bir durum ve en iyi performansını göstermesine yardım ediyor."

Marko, Gasly'nin maaşı hakkında konuşmadı ancak çektiği "acı ve ızdırabın karşılığını alacağını" dile getirdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

Önceki haber

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

12 s
2
Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

14 s
3
Formula 1

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"

14 s
4
Formula 1

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor

13 s
5
Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

1 g
Son Haberler
Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"
F1

Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"

9dk
Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
F1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

12 s
Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor
F1

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor

13 s
Hill: "Takım arkadaşım olarak Alonso'yu seçerdim"
F1

Hill: "Takım arkadaşım olarak Alonso'yu seçerdim"

13 s
Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"
F1

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"

14 s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:53
Formula 1
21 s

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey 09:33
Formula 1
17 Eyl 2021

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor Belçika GP
Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor Belçika GP
Formula 1

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"
Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

Çok Okunanlar Bugün

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"
Formula 1 Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"
Formula 1 Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

Hill: "Takım arkadaşım olarak Alonso'yu seçerdim"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Takım arkadaşım olarak Alonso'yu seçerdim"

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak
Formula 1 Formula 1

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

MotoGP Misano: Bagnaia arka arkaya ikici kez pole'de, Quartararo kaza yaptı!
MotoGP MotoGP

MotoGP Misano: Bagnaia arka arkaya ikici kez pole'de, Quartararo kaza yaptı!

Son Haberler

Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor

Hill: "Takım arkadaşım olarak Alonso'yu seçerdim"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Takım arkadaşım olarak Alonso'yu seçerdim"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.