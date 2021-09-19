Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"

Pierre Gasly, 2019 yılının başında Daniel Ricciardo'nun yerine Red Bull'a geçmişti ancak bekleneni veremediği ve bir dizi kazaya karıştığı ilk 12 yarışın ardından AlphaTauri'ye gönderildi.

Fransız pilot, o günden bu yana temposunu hemen hemen her yarış daha da geliştirdi ve takıma yıllar sonra ilk zaferini getirirken, üç kez de podyuma çıktı.

Pek çok kişi Gasly'nin artık yeniden Red Bull'a alınması gerektiği konusunda hemfikri gibi görünüyor. Ancak Red Bull, en az bir yıl daha Max Verstappen ve Sergio Perez ikilisiyle devam edecek. Gasly ise 2022'yi de AlphaTauri'de geçirecek.

Kariyeri boyunca yarıştığı pek çok seride yarış kazanıp, şampiyonluk savaşı veren Gasly, neden bu formuna rağmen ana takıma alınmadığını sorgulamıştı fakat Helmut Marko, kendisine AlphaTauri'de ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ayrıca Marko, bunun için kendisi çok iyi ödeme yaptıklarını da söylüyor.

Marko, ORF'ye verdiği demeçte şöyle dedi: "Ona AlphaTauri'de ihtiyacımız var. Orada takımlar şampiyonasında beşinci sıra için savaşıyoruz."

"Şu anda gridin ortasındaki çok iyi bir takımın 1 numaralı pilotu. Hem de bunu çok iyi ekonomik koşullarla yapıyor."

"Bu, onun da memnun olduğu bir durum ve en iyi performansını göstermesine yardım ediyor."

Marko, Gasly'nin maaşı hakkında konuşmadı ancak çektiği "acı ve ızdırabın karşılığını alacağını" dile getirdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images