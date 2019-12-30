Marko: "Formula E, Formula 1'le rekabet edemez"

Formula E, ilk kez 2014 yılında yapılmaya başlandı ve o günden bu yana çok büyük bir yol kat etti.

Şu anda seride Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Nissan ve Jaguar gibi önemli üreticiler yer alıyor.

Diğer tarafta Formula 1'de daha az büyük üretici yer alıyor ve hatta Renault ile Honda'nın seriden ayrılma ihtimali bile bulunuyor.

Ancak Marko, gelecekte iki serinin birleşebileceğini ya da Formula E'nin, Formula 1 için ciddi bir rakip olacağını düşünmüyor.

Marko, “Formula 1, gelecekte bir gösteri ve spor olarak var olmaya devam edecek."

"Fakat daha makul bir bütçeye sahip olmak gerekiyor. Bu sayede üreticilerin gelecek için teknolojiler geliştirmelerine yardımcı olacak."

"Şu anda en verimli ve en çevre dostu güç ünitelerine sahibiz."

"Volkswagen'in yaşadığı olay, elektrikliye geçişin tetikleyicisi oldu. Korkacak herhangi bir şey yok. Formula E'den gelen herhangi bir tehdit göremiyorum, çünkü bu araçlardaki bataryaları şarj etmek için devasa dizel jeneratörler kullanılıyor." dedi.