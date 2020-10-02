Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Marko: "Formula 1 pilot maaşlarına sınırlama getirilmeli"

paylaşım
yorumlar
Marko: "Formula 1 pilot maaşlarına sınırlama getirilmeli"
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, gelecekte pilot maaşlarının belli oranda sabitlenmesi gerektiğine inanıyor.

Son yıllarda çok konuşulan bütçe sınırı için 2020'de anlaşmaya varıldı. Bu kapsamda 2021'den itibaren takımlar yıllık 145 milyon dolar bütçe ile ayakta kalmaya çalışacaklar.

Pilot maaşları şu noktada bütçe sınırına dahil edilen ödemeler arasında değil ve Helmut Marko, bir sonraki adımın pilot maaşlarını kısıtlamak olması gerektiğini söyledi.

Marko, "Şimdi teknoloji ve takımın bir bütün olarak yönetimiyle ilgili belli bir bütçe sınır var."

"Max Verstappen bunu duymaktan hoşlanmayabilir, ancak bir noktada sürücülerin maaşları için de bir üst sınır olması gerekecek." dedi.

Günümüzde pilotlar rahatlıkla çift haneli rakamlar kazanabiliyor. Lewis Hamilton yıllık minimum 37 milyon euro sabit ücret alıyor.

Ancak Marko'ya göre bu rakamdan çok daha fazlasını kazanıyor.

"Bu sayıyı biraz daha yükseltebilirsiniz. Burada iki şeyi ayırmanız gerekiyor: başlangıçta sabit bir ücret var. Ancak GP galibiyetleri, dünya şampiyonlukları vb. şeyler için bonus ödemeler de var. Toplam tutar belirtilen 37 milyon euro'yu aşıyor."

F1, egzozların difüzörü beslemesini sonunda nasıl yasakladı?

Önceki haber

F1, egzozların difüzörü beslemesini sonunda nasıl yasakladı?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Helmut Marko
Takımlar Red Bull Racing
Editör Ronald Vording

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"

Marko: "Formula 1 pilot maaşlarına sınırlama getirilmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Formula 1 pilot maaşlarına sınırlama getirilmeli"

Norris: "Mercedes motoruna geçiş, McLaren için yeterli olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Mercedes motoruna geçiş, McLaren için yeterli olmayacak"

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"

F1, egzozların difüzörü beslemesini sonunda nasıl yasakladı?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1, egzozların difüzörü beslemesini sonunda nasıl yasakladı?

Ricciardo, artık Renault’nun her yerde güçlü olabileceğinden emin
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, artık Renault’nun her yerde güçlü olabileceğinden emin

Horner: "Mercedes, modern dönemin en komple F1 aracını hazırladı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Mercedes, modern dönemin en komple F1 aracını hazırladı"

Vettel'in kazası, Ferrari'nin güncelleme sırlarını açığa çıkardı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Vettel'in kazası, Ferrari'nin güncelleme sırlarını açığa çıkardı

Son Haberler

Marko: "Formula 1 pilot maaşlarına sınırlama getirilmeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Formula 1 pilot maaşlarına sınırlama getirilmeli"

F1, egzozların difüzörü beslemesini sonunda nasıl yasakladı?
F1 Formula 1 / Özel Haber

F1, egzozların difüzörü beslemesini sonunda nasıl yasakladı?

Norris: "Mercedes motoruna geçiş, McLaren için yeterli olmayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Mercedes motoruna geçiş, McLaren için yeterli olmayacak"

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"

2
Formula 1

Marko: "Formula 1 pilot maaşlarına sınırlama getirilmeli"

23dk
3
Formula 1

Norris: "Mercedes motoruna geçiş, McLaren için yeterli olmayacak"

1s
4
Formula 1

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"

5
Formula 1

F1, egzozların difüzörü beslemesini sonunda nasıl yasakladı?

1s

Son Haberler

Marko: "Formula 1 pilot maaşlarına sınırlama getirilmeli"
F1

Marko: "Formula 1 pilot maaşlarına sınırlama getirilmeli"

F1, egzozların difüzörü beslemesini sonunda nasıl yasakladı?
F1

F1, egzozların difüzörü beslemesini sonunda nasıl yasakladı?

Norris: "Mercedes motoruna geçiş, McLaren için yeterli olmayacak"
F1

Norris: "Mercedes motoruna geçiş, McLaren için yeterli olmayacak"

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"
F1

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"
F1

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"

Son Videolar

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç 06:37
Formula 1

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi 08:52
Formula 1

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar 02:53
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali 04:26
Formula 1

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.