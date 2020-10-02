Marko: "Formula 1 pilot maaşlarına sınırlama getirilmeli"

Son yıllarda çok konuşulan bütçe sınırı için 2020'de anlaşmaya varıldı. Bu kapsamda 2021'den itibaren takımlar yıllık 145 milyon dolar bütçe ile ayakta kalmaya çalışacaklar.

Pilot maaşları şu noktada bütçe sınırına dahil edilen ödemeler arasında değil ve Helmut Marko, bir sonraki adımın pilot maaşlarını kısıtlamak olması gerektiğini söyledi.

Marko, "Şimdi teknoloji ve takımın bir bütün olarak yönetimiyle ilgili belli bir bütçe sınır var."

"Max Verstappen bunu duymaktan hoşlanmayabilir, ancak bir noktada sürücülerin maaşları için de bir üst sınır olması gerekecek." dedi.

Günümüzde pilotlar rahatlıkla çift haneli rakamlar kazanabiliyor. Lewis Hamilton yıllık minimum 37 milyon euro sabit ücret alıyor.

Ancak Marko'ya göre bu rakamdan çok daha fazlasını kazanıyor.

"Bu sayıyı biraz daha yükseltebilirsiniz. Burada iki şeyi ayırmanız gerekiyor: başlangıçta sabit bir ücret var. Ancak GP galibiyetleri, dünya şampiyonlukları vb. şeyler için bonus ödemeler de var. Toplam tutar belirtilen 37 milyon euro'yu aşıyor."