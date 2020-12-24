Marko: "Formula 1 hâlâ çok pahalı"

Formula 1, gelecek yılla birlikte tarihinde ilk kez bütçe sınırına sahip olacak ve takımlar gelecek yıl maksimum 145 milyon dolar harcayabilecek.

2022 yılında bu rakamın 140 milyon dolara, 2023 yılında ise 135 milyon dolara inmesi planlanıyor.

Bütçe sınırı, takımların araç performansı üzerinde yaptığı harcamaları kapsarken, reklam giderleri, pilot ücretleri ve en yüksek maaşlı 3 personelin ücretleri bu sınıra dahil edilmiyor.

Bundan ötürü büyük takımların giderlerinin yine çok yüksek olması bekleniyor.

Helmut Marko, konu hakkında La Gazzetta dello Sport'a şöyle konuştu: "Harcamaları sınırlama konusunda ilk adım atıldı."

"İkincisi motorların dondurulması ve giderlere bir sınır getirilmesi olmalı."

"Son olarak pilotların maaşları ve pazarlama ile ilgili harcamalar için bir sınır gerekli olacak."

"F1'i kârlı bir iş haline getirmeliyiz ve şu anda hiçbir takım para kazanmıyor. Bu, gelecek için sağlıklı bir durum değil."

"Bunun yerine yeni takımların ya da üreticilerin gelmesini sağlamak için değer yaratmalıyız. Şu anda maliyetler aşırı olduğu için kimse seriye girmek istemiyor."

F1'e giren son motor üreticisi 2015 yılında Honda olmuştu ve onlar da 2021'in sonunda spordan ayrılacaklar.

F1'e giren son takım ise 2016'da F1 macerasına başlayan Haas oldu.