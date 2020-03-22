Marko: "Formula 1 Avustralya GP yapılmalıydı"

76 yaşındaki Helmut Marko, Avusturyalı OE24'e verdiği demeçte günlerinin nasıl geçtiği hakkında konuştu.

"Ofisimdeki tüm çalışmalara ek olarak, ormanda bir testere ile çalışarak hayal kırıklığımı hafifletmeye çalışıyorum. Süpermarkette insanlar ürünler için birbirleriyle savaşıyorlar. Eğer dışarıda üç kişiyle birlikteyseniz, ne yaptığınızı sormak için hemen bir güvenlik görevlisi yanınıza geliyor. Bu çılgınca.

"Risk grubu aslında çok sınırlı. Bu insanlar için ölüm riski normal gripten biraz daha yüksek. Ancak çoğu insan için sonuçları o kadar da ciddi değil."

"Şu anda kendimle ilgili bir sorunum yok. Geçen hafta Melbourne'de 14 saat geçirdim. GP'nin iptal edildiği gün, cuma günü geldim. Sonra hemen geri uçtum."

"Doğrusu ben Formula 1'in yarışı yaparak bir sinyal göndermesini umuyordum. Avustralya'da, yerel organizatör ve yerel yetkililer de yarış konusunda istekliydi. Ama sonra McLaren'da pozitif bir test ortaya çıktı ve Toto Wolff'un Mercedes takımı, Daimler'in talebi sonrası yarışmadı."

"Sonuna kadar yarışmaya hazırdık. Indianapolis 2005'te startta sadece üç takım vardı. Ancak cuma sabahı piste çıksaydık, bence takımların büyük bir kısmı da pistte olacaktı."

"Bence F1 7 Haziran'da Bakü'de başlayacak. O yarışa daha çok var ve az sayıda seyirci katılıyor."

Red Bull Ring yarışının yapılıp yapılmayacağı sorusuna Marko, "Bunu gelecek gösterecek. Mayıs ayı ortasında pazarlama faaliyetlerimize devam edeceğiz. Şimdilik planlarımızı sağlam tutuyoruz." yanıtını verdi.