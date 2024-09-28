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Formula 1 Singapur GP

Marko: "FIA'nın verdiği ceza, Verstappen'in erken emekli olmasına sebep olabilir!"

Helmut Marko, Max Verstappen'in FIA ile yaşadığı tartışmanın ardından emekli olma tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Singapur'da Verstappen, perşembe günkü basın toplantısında küfür ettiği için Uluslararası Spor Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakemler tarafından kamu görevi cezasına çarptırıldı.

Ardından sıralama sonrası oturumda soruları düzgün bir şekilde yanıtlamayı reddederek bu cezayı protesto etti. Ayrıca bu tarz durumların emeklilik kararını vermesine katkıda bulunabileceğini ima etti.

Red Bull motor sporları danışmanı Marko, bunu ciddiye alınması gereken bir tehdit olarak görülüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the garage with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the garage with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marko, Motorsport Total'e verdiği demeçte, "Max'in ciddiye alınması gerekiyor, çok şey başardı ama eğlenmesi ve bu spordan keyif alması da önemli." 

"Eğer bu onun için gittikçe daha fazla mahvolursa, o zaman F1'e olan aşkından vazgeçer ve 'Tamam, buraya kadar' diyebilir."

"Ama umarım mevcut durum yakın zamanda emekli olmasına neden olmaz." dedi.

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