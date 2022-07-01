Marko: "FIA, yüksek enflasyon nedeniyle bütçe sınırını artırmalı"

Haberi dinle

Geçen yıl takımlar arasında daha adil bir mücadele oluşturmak adına bütçe sınırı getirilmişti. Böylelikle neredeyse tüm takımlar aynı bütçeye sahip oldukları için, daha küçük takımlara daha iyi sonuçlar alma fırsatı verilmiş oldu.

Bütçe sınırı geçen yıl 145 milyon dolar olarak belirlenirken, bu yıl için bu sayı 140 milyon dolara çekildi ve gelecek yıl 135 milyon dolar seviyesine inecek.

Fakat takımların giderleri, son aylarda epey arttı ve enflasyon nedeniyle özellikle büyük takımlar bütçe sınırına uyamayacaklar gibi görünüyor.

Red Bull ve Ferrari'nin başını çektiği bazı ekipler, bütçe sınırına uymanın kolay olmadığını, bu yüzden de FIA'nın bir şeyler yapması gerektiğini söylediler. Hatta başlangıçta bütçe sınırını artırmaya çalışan takımlara tepki gösteren McLaren bile bütçe sınırına uyamayacağını söyledi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Motorsport.com'a bütçe sınırıyla ilgili şöyle dedi: "Kesinlikle evet, bütçe sınırının yükselmesi gerekiyor. Her şey bu kadar basit."

"Bunun nedeni enflasyonun her zaman %1 ila 2 seviyesindeyken, şimdi %8'i aşmış olması. Bu, bir ekip olarak sizi neredeyse her alanda etkiliyor ancak en kötüsü seyahat masrafları. Bunlar gerçekten inanılmaz oranda arttı."

“Öncelikle FIA'nın, eğer sınırı aşarsanız, yani bütçe sınırı içinde kalamazsanız, yaptırımın ne olduğunu açıkça tanımlaması gerekir. İkincisi, FIA'nın bütçe sınırının seviyesi konusunda tüm taraflar için doğru bir karar vermesi gerekiyor."

"FIA bir karar almalı, her şeyden önce mantıklı bir karar almaları lazım."

Küçük takımlar bütçe sınırının artırılmasına karşılar ve büyük takımları, sezonun kalan kısmında güncelleme getirmemeye çağırıyorlar.