Marko: "FIA, Mercedes'in arka kanadına bakıyor"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, cuma günü Sky Almanya'ya verdiği demeçte, FIA'nın bu hafta sonu Katar Grand Prix'sinde Mercedes'in arka kanadına daha yakından baktığını ve "kesinlikle bir şeyler olduğunu" iddia etti.

Marko'nun bu yorumları, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın, Mercedes'i "protesto etmekle" tehdit etmesinin ardından geldi.

Red Bull, uzun süredir Mercedes'in arka kanadının yasal olmadığından şüpheleniyor.

Losail International Circuit'teki antrenman seanslarından sonra Sky Sports Almanya'ya konuşan Marko, "Hamilton'ın motoru adeta bir roket gibi ancak arka kanatla ilgili tartışmalar henüz bitmedi."

"Öncelikle tabii ki FIA'nın arka kanada bakmasını umuyoruz. Durum öyle görünüyor. Protesto bizim için en son çare, ancak kesinlikle bir şeyler oluyor." dedi.

Mercedes'in, protesto ihtimali karşısında değişiklik yapıp yapmadığı sorulduğunda Marko, "Dışarıdan söylemek zor ama verilerden öyle görünüyor. En azından bir hareket (girişim) var." dedi.

Red Bull, Katar'daki cuma antrenmanlarını sırasıyla üçüncü ve sekizinci sırada tamamladı. Max Verstappen, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın temposunun 0,350 saniye gerisinde kaldı.

Marko günü de şöyle yorumladı: "Her şey normal görünüyor. Birinci ve ikinci antrenman arasındaki sıcaklık değişimi nedeniyle birazcık zorlandık. Dengeyi biraz kaybettik ama geri yakalayacağız."

"Özellikle sıcaklık değişimiyle beraber bu lastikler biraz fazla sert görünüyorlar. Ancak önümüzdeki günlerde pistte daha fazla kauçuk parçası olacak."

"En önemli şey, lastikleri son virajda nasıl iyi durumda tutacağınız. Çünkü orada iyi durumda olursanız, uzun düzlükte büyük bir fark yaratıyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images