Marko: "Red Bull'a, Mercedes ile aynı davranılmıyor"

Lewis Hamilton, Verstappen ile yaşadığı bir dizi olayın ardından zafer kazandı.

Yarışın en dikkate değer olayları, iki sürücünün tekerlek tekerleğe olan mücadelelerinde yaşandı. Verstappen, Hamilton'ı 1. virajda iki kez geçti ve her iki durumda da pozisyonu geri vermesi istendi. Daha sonra pist dışından avantaj elde ettiği için beş saniyelik bir zaman cezası aldı.

Verstappen, bir noktada Hamilton'ın geçmesine izin vermek için yavaşladı ancak Mercedes pilotu, Verstappen'e arkadan çarptı ve Hamilton'ın ön kanadında hasar oluştu.

Red Bull ise, yarışın ilk kırmızı bayrağın ardından yeniden başlatması sırasında Hamilton'ın gridde Verstappen'in 10 araç uzunluğundan daha geride olmasından mutsuzdu. Mercedes sürücüsü de son virajdaki olay nedeniyle hakemlerle görüşmeye çağrıldı.

Red Bull danışmanı Marko bunu "olağanüstü bir yarış" olarak nitelendirdi ancak Red Bull'un "mutlu olmadığını ve kararları kabul etmediklerini" söyledi.

Marko, Autosport/Motorsport.com'a, "Mühendislerimiz, Max'in frenlemesinde sabit kaldığını, Hamilton'ın dediği gibi fren testi yapmadığını kanıtlamaya hazırlanıyor."

"Daha sonra aracımıza çarptı ve ne yazık ki arka lastiği iki kez kesti. Bu o kadar şiddetliydi ki daha fazla saldıramadık. Hızı kesmek zorunda kaldık."

"Bu olayların biriydi. Bir sonraki olay ikinci starttaydı, Hamilton, 10 araç boyundan daha gerideydi. [Sebastian] Vettel, Budapeşte'de bunu yaptığında ceza aldı. Ancak o [Hamilton], bu hareketle lastiğini starta daha iyi hazırladı."

"Sonra Max'i itti ve bir şey yapılmadı. Bu yüzden bize aynı şekilde davranılmadığını düşünüyoruz.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Lewis Hamilton, Mercedes accident Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Hamilton, cumartesi günkü son antrenmanda iki olay nedeniyle çağrıldı ancak hakemler önemli bir karar almadı, sadece engelleme yaptığı için kınama aldı. Marko, "Burada çok fazla tek taraflı bir karar verme süreci var." dedi.

Verstappen ve Hamilton'ın, sezon finaline giderken puanları eşit ancak Verstappen'in yarış galibiyetleri daha fazla.

Hamilton, Verstappen'in sürüşüyle "sınırı aştığını" söyledi ancak Marko, Red Bull sürücüsünün Abu Dhabi'ye giderken herhangi bir değişiklik yapmasına gerek olmadığını düşünüyor.

Marko, "Sakinleşmesi için bir neden olduğunu düşünmüyorum."

"Bu Mercedes ile Red Bull ve Max ile Lewis arasındaki bir maç."

"Sadece Silverstone'da olanları, Budapeşte'de olanları hatırlayın. Bunu unutmayın." dedi.