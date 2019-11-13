Marko: "Ferrari'yi Mercedes araştırdı"

Red Bull, 22 Ekim'de Paul Monaghan'ın ismiyle FFM (yakıt akış metresi) sinyal filtrelemesinin yasal olup olmayacağını sormuştu.

Yakıt akışı farklı aralıklarda ölçülüyor. Red Bull, yakıt akış sisteminin ölçüm anında yasal sınırlar içerisinde kalabileceğini ancak diğer zamanlarda daha fazla yakıt kullanımı ile performans artışı sağlanabileceğini vurgulamıştı.

Bu talep, Ferrari'nin düzlüklerde güçlü performans göstermesi ve ikinci yarıya damga vurmasının ardından geldi.

Ancak Helmut Marko'ya göre Ferrari'yi inceleyen taraf Mercedes'ti.

Marko, "Mercedes bu alanda neler olduğunu araştırdı. Ancak FIA'ya resmi bir talepte bulunma cesareti bizde vardı." dedi.

Konu hakkında konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff ise konuyu şöyle yorumladı: "Eğer birisi teknik direktifle açıklığa kavuşturulan bir şey yapmış olsaydı, açık şekilde kural ihlali olurdu. Burada gri alanlardan bahsetmiyoruz."

Öte yandan Marko, Max Verstappen'in Ferrari'nin yavaş kaldığı Austin'deki yarıştan sonra "Hile yapmayı bıraktığınızda bu olur" açıklamasıyla ilgili de konuştu.

Marko, "Biraz fazla ileri gitti ve bunun farkında. Ama bu konu, onun için de oldukça duygusal." dedi.