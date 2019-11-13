Marko: "Ferrari'yi Mercedes araştırdı"
Helmut Marko, Ferrari'nin motordaki avantajını ilk önce Mercedes'in araştırdığını ancak FIA'ya resmi talepte bulunacak cesareti Red Bull'un bulduğunu söyledi.
Red Bull, 22 Ekim'de Paul Monaghan'ın ismiyle FFM (yakıt akış metresi) sinyal filtrelemesinin yasal olup olmayacağını sormuştu.
Yakıt akışı farklı aralıklarda ölçülüyor. Red Bull, yakıt akış sisteminin ölçüm anında yasal sınırlar içerisinde kalabileceğini ancak diğer zamanlarda daha fazla yakıt kullanımı ile performans artışı sağlanabileceğini vurgulamıştı.
Bu talep, Ferrari'nin düzlüklerde güçlü performans göstermesi ve ikinci yarıya damga vurmasının ardından geldi.
Ancak Helmut Marko'ya göre Ferrari'yi inceleyen taraf Mercedes'ti.
Marko, "Mercedes bu alanda neler olduğunu araştırdı. Ancak FIA'ya resmi bir talepte bulunma cesareti bizde vardı." dedi.
Konu hakkında konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff ise konuyu şöyle yorumladı: "Eğer birisi teknik direktifle açıklığa kavuşturulan bir şey yapmış olsaydı, açık şekilde kural ihlali olurdu. Burada gri alanlardan bahsetmiyoruz."
Öte yandan Marko, Max Verstappen'in Ferrari'nin yavaş kaldığı Austin'deki yarıştan sonra "Hile yapmayı bıraktığınızda bu olur" açıklamasıyla ilgili de konuştu.
Marko, "Biraz fazla ileri gitti ve bunun farkında. Ama bu konu, onun için de oldukça duygusal." dedi.
Önceki haber
Williams, yedek parça konusundaki tutumunu savundu
Sonraki haber
FIA, takımların açıkları kullanmaktansa yardımcı olmalarını umuyor
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Marko: "Ferrari'yi Mercedes araştırdı"
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan